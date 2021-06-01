Uyanış Büyük Selçuklu'da bir devir kapandı! Barış Arduç döneminden ilk sürpriz geldi
TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve reytinglerde büyük başarı elde eden dizisi Uyanış Büyük Selçuklu, yayınlanan 34. bölümü ile sezon finali yaptı. Son bölümde Sultan Alparslan sezonuna yapılan atıf büyük beğeni topladı.
Buğra Gülsoy, Ekin Koç ve Mehmet Özgür gibi başrollerin yer aldığı Uyanış Büyük Selçuklu dizisi 34 haftalık maratonunu tamamladı.
Selçuklu Devleti dönemini ekranlara yansıtan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde ikinci sezonda ise yepyeni bir dönem başlıyor.
Dizinin yeni sezonunda Melikşah döneminden önceki Sultan Alparslan dönemi anlatılacak. Bu nedenle dizinin kadrosu Nizamülmülk’ü oynayan Mehmet Özgür hariç tamamen değişti. Oyuncu Barış Arduç’un yeni sezonda Sultan Alparslan olarak yer alacak. Dizinin bu doğrultuda 3 sezon boyunca devam edecek.
Dizinin sezon finali bölümünde Barış Arduç’a ilk selam anlamı taşıyan 2. sezona gönderme yapan kısa sahne de çok ilgi çekti.
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yönetmeni Emre Konuk da ilk sezonun sona ermesinin ardından twitter hesabından şu mesajı paylaştı:
“Bize inanıp 34 hafta boyunca eşlik eden seyircilerimize, kamera arkasındaki gizli kahramanlara, oyuncularımıza, sektöre yeni bir soluk getirmemize ve ecdadımızın tarihini anlatmamıza imkan veren TRT Genel Müdürümüz @ibrahimeren beyefendiye teşekkür ederiz.”