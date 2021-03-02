Uyanış Büyük Selçuklu’da arka plan ortaya döküldü!

Her bölümüyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde, oyuncuların kostümleri, makyajları, saçları, dizideki tüm mekanlar büyük ve titiz bir çalışmayla ortaya konulmakta.

Bir haftada bölüm yetiştirmek için zorlu bir süreç yaşayan tüm kamera arkası ekipleri, diğer dizilerde olduğu gibi, oyuncularla birlikte yoğun bir çaba harcamakta.

Evlerinde dizileri merakla, heyecanla izleyenler, her hafta birkaç saatte izleyip bitirdikleri dizilerin kamera arkasında yorucu, zorlu ve kimi zaman sabahlara kadar süren çekimlerinden bihaber.

Ancak sosyal medyanın da yaygınlaşması ile birlikte hem dizi setlerinde çalışan emekçiler hem de oyuncular, kamera arkasından yaptıkları pek çok paylaşımla bu konuya da ışık tutuyor.

Kimi zaman keyifli hallerini paylaşan oyuncular, kimi zaman da zorlu sahnelerin iç yüzünü ortaya koymakta. Buğra Gülsoy da instagram sayfasından yaptığı bir paylaşımlar, kamera önü ve arkasının durumunu güzel ortaya koymuş!

Kendisi Sultan Melikşah kostümü ile rolünü yaparken, önünde ise kamera ekibi görülüyor. Setten bazı çalışanların da arka planda çekimi izledikleri o anlarda Buğra Gülsoy’un yakın çekimi yapılmakta.

Seti daha gizemli hale getirmek için de arka planda sis yapan aletler çalıştırılıyor. Orman içinde çekilen bu sahnede kamera önünde rolünü yapan Gülsoy’un arkasındaki durum, diziyi ekranda izleyenler için iki ayrı dünyanın gerçeğini ortaya koymuş adeta!

Bir yanda üzerindeki dönem kostümleri ve kılıcıyla Buğra Gülsoy, bir yanda yüzlerinde maskelerle set çalışanları. Ses için mikrofon tutanlar, kameraman, reji ekibinden görevliler ve arkada da sis yapmaya çalışan bir başka çalışan…

Bu fotoğraflar, aslında kamera önünde yaratılan dünyanın iki adım ötede nasıl bambaşka olduğunun bir kanıtı…