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Medya Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm ilk önizleme yayınlandı!
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm ilk önizleme yayınlandı!

Pazartesi günleri yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin 14. bölüm ilk önizlemesi yayınlandı. İşte 14. bölümün ilk sahnesi...

Yeniakit Publisher
2020-12-22 11:01:00 - 2020-12-22 11:05:24

14. bölümün ilk sahnesi yayınlanırken 13. bölümde neler yaşandı...

İşte Uyanış: Büyük Selçuklu 13. Bölüm Özeti;

Sabbah’ın kurduğu tertip yüzünden zihni bulanan Arslantaş, Nizamülmülk’e ölümcül bir yara vermiş, etrafları Batuniler tarafından sarılmıştı. Acaba Sencerler oradan çıkabilecek midir? Nizamülmülk’ün akıbeti ne olacaktır?

Diğer taraftan Şelemzar’da büyük bir patlama olmuştu. Melikşah’ın Şelemzar’da tuttuğu çeliklerin bulunduğu ambar da dâhil olmak üzere birçok kritik yer telafi edilemez hasar alacaktır. Melikşah nezdinde itibarı sarsılan İlteber’i alacakları için gelip daha da zor duruma düşürecek olan tacir kimdir?

Alacaklarına karşılık İlteber’den istediği ve alması durumunda İlteber’i zorlu duruma düşürecek olan şey nedir? Öte yandan Melikşah, Şelemzar’daki büyük patlamada parmağı olduğunu anladığı Andreas için Konstantiniyye’ye bir ültimatom gönderir. Bizans imparatorundan aralarındaki barışın sürebilmesi için Andreas’ın ölümle cezalandırılmasını ister. Ölümün eşiğine gelen Andreas, içine düştüğü bu durumdan kurtulmak için hangi hamleye kalkışacaktır? Tüm bunların yanı sıra Gevher, hamileliğini bahane ederek Turna’yı saraya çağırtmıştı. Geldiğinde Seferiye Hatun’u muayene etmiş ve onu hasta eden şeyin hangi kandil olduğunu ortaya çıkarmıştı. Ne var ki Elçin ve Gevher bu vaziyeti Nizamülmülk olmadan açığa vuramayacaklardır. Kurduğu tertibin aşikâr edilmesinden endişe eden Terken, bu durumdan sorumlu tuttuğu Turna’yı nasıl bir tuzağa itecektir?

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