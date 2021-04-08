Uyanış Büyük Selçuklu ve Kuruluş Osman hayranları heyecanlandı! Fahriye Evcen’den flaş açıklamalar

Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde ATV ekranlarında karşımıza çıkan Kuruluş Osman dizisi Perşembe akşamlarına damgasını vuruyor.

Dönem dizisi olan ve aksiyon sahnelerinin zaman zaman ekranlara geldiği Kuruluş Osman dizisinde diğer dönem dizilerinde olduğu gibi birçok karakter senaryo gereği diziden ayrılıp, yeni isimler dahil oluyor.

Sır gibi saklanan projede imzası olduğu belirtilen ve bölüm başına 130 bin TL alacağı iddia edilen Fahriye Evcen’in bu anlaşması ‘Rekor ücrete ekranlara geri dönüyor’ başlıklarıyla haber olmuştu.

Kuruluş Osman izleyenleri başrol oyuncusu Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen’in diziye dahil olmasını çok istemişti. Sosyal medyada binlerce yorum yapılırken Fahriye Evcen’in bir dönem dizisine katılıp katılmayacağı halen merak konusu.

Kuruluş Osman dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen dönem dizileri olan Kuruluş Osman ve Uyanış Büyük Selçuklu hayranlarını da heyecanlandıracak açıklamalarda bulundu.

Fahriye Evcen, “Artık yavaş yavaş tempomu artırıyorum. Projelere bakıyorum, değerlendiriyorum. Başlatacağımız bir takım güzel işler var. Dijitalin de artık çok önemli bir yeri var, dolayısıyla onlara da bakıyoruz, değerlendiriyoruz’’ dedi.

Tarihi bir karakteri oynayıp oynamak istemediği sorusuna Evcen, ‘’Güzel yapımlar var, neden olmasın. Kendimi hiçbir zaman bir çerçeve koymuyorum. Gelen her şeyi değerlendiriyorum. Oto biyografi neden olmasın. Çok da güzel olur’’ ifadelerini kullandı.