"Uyanış: Büyük Selçuklu" dizisine deri kostüm ve aksesuar üretiyorlar

BİLECİK (AA) - TAYYİB HOŞBAŞ - TRT 1'de yayınlanan ve Selçuklu dönemini ekranlara taşıyan "Uyanış: Büyük Selçuklu" dizisinde kullanılan deri kostüm ve aksesuarlar, Bilecik'in Söğüt ilçesindeki tarihi Hamidiye İdadisindeki atölyede üretiliyor.

İlçedeki tarihi yapıda 12 kişilik ekiple çalışmalarını sürdüren geleneksel kostüm firması, tasarımlarından bazılarını ihraç ediyor.

Daha önce birçok yapımda kullanılan kostüm ve aksesuarları üreten tasarımcı Orhan Kocaoğlu öncülüğündeki ekip, bugünlerde "Uyanış: Büyük Selçuklu" dizisi için mesai harcıyor.

Kocaoğlu, AA muhabirine, Hamidiye İdadisinde tarihin yaşatılması adına yürütülen çalışmalara yönelik ürünler ortaya çıkardıklarını söyledi.

İstanbul'da uzun yıllar özel şirketlerde yöneticilik yaptıktan sonra 2016'da memleketi Söğüt'e yerleştiğini belirten Kocaoğlu, Ertuğrul Gazi Türbesi'nin yanında ziyaretçilere fotoğraf çekimi hizmeti vermek için alp kostümleri tasarladığını anlattı.

Orta Doğu ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere pek çok tarihi dizi ve yapımda yer alan kostüm ve aksesuarları tasarladıklarını dile getiren Kocaoğlu, şöyle devam etti:

"4 yılda birçok projede yer aldık. Dolu dolu bir süreç yaşadık. Şu an 'Uyanış: Büyük Selçuklu' dizisi ile çalışıyoruz. Proje gerçekten çok güzel bir proje, bu konuda TRT'yi tebrik etmek gerekiyor. Senaryo, çekim teknikleri ve kadrosuyla reyting rekorları kıran bir proje. Daha yeni başladı, ileride çok daha heyecanlı bölümler izleyicisiyle buluşacak. Bu projede yer aldığımız için mutluyuz."

- "Alp kostümlerine çok fazla merak var"

Kocaoğlu, Osmanlı Devleti'nin temellerini atan Ertuğrul Gazi'nin hayatını ve liderliğini yaptığı Kayı Boyu'nun mücadelesini ekranlara taşıyan "Diriliş Ertuğrul" dizisi ile alp kıyafetlerine ilginin arttığını vurguladı.

Atölyede başlık da tasarladıklarını aktaran Kocaoğlu, "Dizide gördüğünüz tüm başlıklar bu atölyeden çıkıyor. Deri aksesuarlar da üretiyoruz. Hem ülkemizde hem de yurt dışında alp kostümlerine çok fazla merak var. Bu merakı ve talebi gidermek anlamında Söğüt halkıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz." diye konuştu.

Orhan Kocaoğlu, film sektörünün mutfağını Söğüt bölgesine taşımayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

- Hamidiye İdadisi

Söğüt ilçesi Ertuğrulgazi Caddesi'nde bulunan Hamidiye İdadisi ile Hamidiye Camisi, Sultan 2. Abdülhamid tarafından 1905 yılında yaptırıldı.

İki katlı kırmızı kesme taştan inşa edilen, alt ve üst kat planları aynı olan bina, Osmanlı Devleti'nin son döneminde lise dengi okul olarak kullanıldı.

Giriş kapısında mermerden yapılmış Osmanlı arması bulunan bina, 1992-2001 yıllarında Sağlık Meslek Lisesi olarak hizmet verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2008'de restore ettirilen tarihi yapı, ilçe kütüphanesi olarak hizmete sunuldu.