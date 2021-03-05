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Medya Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde sır ortaya çıktı, Tapar ve Sencer karşı karşıya getiren olay ne?
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde sır ortaya çıktı, Tapar ve Sencer karşı karşıya getiren olay ne?

TRT 1’in yurt içinde ve yurt dışında milyonlarca izleyiciyi ekran başında buluşturan, yayınlandığı ilk günden bu yana zirveden düşmeyen dizisi Uyanış Büyük Selçuklu, 8 Mart Pazartesi günü yirmi dördüncü bölümüyle ekranlara geliyor. Sancar ve Tapar'ı karşı karşıya getiren o olay ne? Dizi yeni bölümde yine şaşırtmaya devam edecek.

Yeniakit Publisher
2021-03-05 11:19:00 -
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde sır ortaya çıktı, Tapar ve Sencer karşı karşıya getiren olay ne?

Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan’ın ölümünün ardından tahta geçen Melikşah ve oğlu Sencer’in hikayesini anlatan ‘Uyanış: Büyük Selçuklu’ dizisinin yeni bölümünde neler olacak? İşte tüm detaylar:

Tapar, Başulu’nun yıllardır hasretini çektiği anası olduğunu, Başulu’dan bilmediği bir kardeşi ve bu kardeşinin de Sencer olduğunu öğrenmişti. Bunun üzerine büyük bir şok yaşayan Tapar, Sencer ile Başulu’ya; herkesten habersiz ve Nizamülmülk’ün elinden çıkmış gibi bir pusula göndermiş ve onlarla köhne evde buluşmuştu. Sencer, Başulu ve Tapar’ın yüzleşmesi nasıl bir sonuca gebedir? Tapar, öğrendiği bu “yakıcı sırrı” Melikşah’a açacak mıdır?

Melikşah’ın Kuvel Kalesi fethi için Oğuz Beylerini etrafında toplamak adına harekete geçen Sencer, onlarla çok gizli bir bölgede buluşma ayarlamıştı. Ne var ki; Nizamülmülk’ten (Aslında Tapar’dan) ivedi bir pusula gelince Başulu ile beraber köhne eve gitmek zorunda kalmıştı. Bu yüzden Oğuz Beyleriyle olan toplantıya gidememişti.

Öte yandan; Oğuz Beylerinin Sencer’in etrafında birleşmesinden endişe eden Tekiş, İzakyos’a beylerin buluşacağı yeri ihbar etmiş ve Bizanslıların buraya baskın yapmasına ön ayak olmuştu.

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