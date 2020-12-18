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Medya Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde ayrılık havası! İzleyici hiç hoşlanmayacak
Medya

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde ayrılık havası! İzleyici hiç hoşlanmayacak

TRT1'in reyting rekorları kıran Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde ayrılık havası oluştu. İşte dikkat çeken detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-12-18 15:46:00 -
Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde ayrılık havası! İzleyici hiç hoşlanmayacak

Pazartesi akşamlarının sevilen dizilerinden Uyanış Büyük Selçuklu, güçlü hikayesi ve etkili oyunculuk performanslarının yanı sıra aksesuarlarından mekanlara kadar Selçuklu dönemini yansıtan görselliği ile reytinglerde de iyi sonuçlar alıyor. Şimdiye kadar yayınlanan 12 bölümde de aynı tempoyu ve kaliteyi yakalayan dizinin 13. yeni bölümü de heyecanla bekleniyor. 21 Aralık Pazartesi akşamı yayınlanacak olan dizinin 13. bölümünde bir ayrılık havası var.

Mehmet Özgür’ün başarıyla canlandırdı ve karaktere de çok iyi oturduğu Nizamülmülk’ün akıbeti ne olacak? TRT 1’in yurt içinde ve yurt dışında milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitleyen, yayınlandığı ilk günden bu yana zirveden düşmeyen dizisi ‘Uyanış: Büyük Selçuklu’nun 13. bölümünde yaşanacaklarla ilgili detaylar şöyle:

Sabbah’ın kurduğu tertip yüzünden zihni bulanan Arslantaş, Nizamülmülk’e ölümcül bir yara vermiş, etrafları Batuniler tarafından sarılmıştı. Acaba Sencerler oradan çıkabilecek midir? Nizamülmülk’ün akıbeti ne olacaktır?

Diğer taraftan Şelemzar’da büyük bir patlama olmuştu. Melikşah’ın Şelemzar’da tuttuğu çeliklerin bulunduğu ambar da dâhil olmak üzere birçok kritik yer telafi edilemez hasar alacaktır. Melikşah nezdinde itibarı sarsılan İlteber’i alacakları için gelip daha da zor duruma düşürecek olan tacir kimdir? Alacaklarına karşılık İlteber’den istediği ve alması durumunda İlteber’i zorlu duruma düşürecek olan şey nedir?

Öte yandan Melikşah, Şelemzar’daki büyük patlamada parmağı olduğunu anladığı Andreas için Konstantiniyye’ye bir ültimatom gönderir. Bizans imparatorundan aralarındaki barışın sürebilmesi için Andreas’ın ölümle cezalandırılmasını ister. Ölümün eşiğine gelen Andreas, içine düştüğü bu durumdan kurtulmak için hangi hamleye kalkışacaktır?

Tüm bunların yanı sıra Gevher, hamileliğini bahane ederek Turna’yı saraya çağırtmıştı. Geldiğinde Seferiye Hatun’u muayene etmiş ve onu hasta eden şeyin hangi kandil olduğunu ortaya çıkarmıştı. Ne var ki Elçin ve Gevher bu vaziyeti Nizamülmülk olmadan açığa vuramayacaklardır. Kurduğu tertibin aşikâr edilmesinden endişe eden Terken, bu durumdan sorumlu tuttuğu Turna’yı nasıl bir tuzağa itecektir?

 “Uyanış: Büyük Selçuklu” dizisinde Ekin Koç, Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun, Leyla Lydia Tuğutlu, Sevda Erginci, Mehmet Özgür, Cemal Toktaş, Osman Sonant, Leyla Feray, İlker Kızmaz, Ali Gözüşirin, Çiğdem Selışık Onat, Murat Garipağaoğlu, Nik Xhelilaj ve Erdem Akakçe gibi birbirinden önemli isimler rol alıyor.

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