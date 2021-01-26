Uyanış Büyük Selçuklu dizisi final tarihi belli oldu mu?

TRT 1 ekranlarında büyük ilgiyle takip edilen Uyanış Büyük Selçuklu dizisi, her hafta yeni bir heyecanla izlenmeye devam ediyor.

TRT ekranlarında Diriliş Ertuğrul dizisinin ardından büyük bir ilgiyle takip edilen Uyanış Büyük Selçuklu dizisi büyük bir ilerlemeyle devam ediyor.

Reytinglerde zirveye oynayan Uyanış Büyük Selçuklu, birçok kişi tarafından yoğun ilgi görüyor.

Diziyi yakından takip edenler, Uyanış dizisinin uzun sürmesini umut ediyor.

TRT ekranının en maliyetli dizilerinden biri olan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi için latoya 3 sayar ve 2 şehir kurulurken, inşaat masrafları ve oyuncu ücretleri de büyük bir maliyet oluşturmakta.

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi için 7 bin 500 metrekare kapalı platoda hazırlıklar devam ediyor. 50 bin metrekare de açık plato kullanılan dizide yaklaşık 5 bin kostüm kullanılıyor. Aynı zamanda dizi için 3 bin 500 aksesuar ürün de çekimler için tasarlanmış durumda.

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi final tarihi açıklandı mı?

TRT 1 ile 3 yıldır çalışmalarını sürdüren yapım şirketi, Uyanış dizisi için bir sezon tamamlandıktan sonra devam edip etmeyeceği ise Şubat veya Mart aylarında belli olacak.

Dizinin yaklaşık 5-6 sezon sürdürülebilmesi hedefleniyor.