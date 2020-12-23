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Medya Uyanış Büyük Selçuklu 14. Bölüm 1. Fragmanı yayınlandı
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu 14. Bölüm 1. Fragmanı yayınlandı

TRT 1'in Pazartesi akşamlarına damga vuran reyting rekortmeni tarih dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu'nun 14. Bölüm 1. Fragmanı yayınlandı. Uyanış Büyük Selçuklu'nun yeni bölümünde neler yaşanacak? Fragmanda gösterilen sahnelerden yeni bölümde dizinin gidişatını derinden etkileyecek bomba gelişmelerin yaşanacağı anlaşılıyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-23 07:44:00 - 2020-12-23 07:56:36

TRT1'in sevilen tarih dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'nun 14. bölüm fragmanı ekrana geldi.

Her pazartesi TRT 1’de yayınlanan dizinin yeni bölümünde Sencer gerçeğin ortaya çıkması için mücadele verirken Melikşah ise Kuvel Kalesi'ni basıp Andreas'ın kellesini alacağını söylüyor.

Uyanış Büyük Selçuklu 13. Bölümde ne olmuştu?

Hasan Sabbah’ın kurduğu tertip yüzünden zihni bulanan Arslantaş, Nizamülmülk’e ölümcül bir yara vermiş, etrafları Batuniler tarafından sarılmıştı. Acaba Sencerler oradan çıkabilecek midir? Nizamülmülk’ün akıbeti ne olacaktır?

Diğer taraftan Şelemzar’da büyük bir patlama olmuştu. Melikşah’ın Şelemzar’da tuttuğu çeliklerin bulunduğu ambar da dâhil olmak üzere birçok kritik yer telafi edilemez hasar alacaktır.

Melikşah nezdinde itibarı sarsılan İlteber’i alacakları için gelip daha da zor duruma düşürecek olan tacir kimdir? Alacaklarına karşılık İlteber’den istediği ve alması durumunda İlteber’i zorlu duruma düşürecek olan şey nedir?

Öte yandan Melikşah, Şelemzar’daki büyük patlamada parmağı olduğunu anladığı Andreas için Konstantiniyye’ye bir ültimatom gönderir. Bizans imparatorundan aralarındaki barışın sürebilmesi için Andreas’ın ölümle cezalandırılmasını ister. Ölümün eşiğine gelen Andreas, içine düştüğü bu durumdan kurtulmak için hangi hamleye kalkışacaktır?

Tüm bunların yanı sıra Gevher, hamileliğini bahane ederek Turna’yı saraya çağırtmıştı. Geldiğinde Seferiye Hatun’u muayene etmiş ve onu hasta eden şeyin hangi kandil olduğunu ortaya çıkarmıştı. Ne var ki Elçin ve Gevher bu vaziyeti Nizamülmülk olmadan açığa vuramayacaklardır. Kurduğu tertibin aşikâr edilmesinden endişe eden Terken, bu durumdan sorumlu tuttuğu Turna’yı nasıl bir tuzağa itecektir?

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Yorumlar

Ahmet

Selçukluların saçları uzun ve örgülümüydü.nerden buluyorlar, bu alakasız tipleri.seyretmiyorum.
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