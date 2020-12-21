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Medya Uyanış: Büyük Selçuklu 13. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı
Medya

Uyanış: Büyük Selçuklu 13. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı

TRT'nin sevilen tarih dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu'nun 13. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı. Dizinin oyuncu kadrosuna katılan yeni isim ilk kez göründü.

Yeniakit Publisher
2020-12-21 10:27:00 - 2020-12-21 10:28:09

TRT 1’in reyting rekortmeni Uyanış: Büyük Selçuklu’nun 13. Bölüm 2. fragmanı yayınlandı. 

Dizinin oyuncu kadrosuna "Faysal" karakteriyle dahil olan İsmail Ege Şaşmaz, ilk kezfragmanda göründü. Şaşmaz'ın rolü, Selçuklular ile Batıniler arasındaki savaşa yeni bir yön verecek. 

Uyanış Büyük Selçuklu son bölümde neler oldu?

Sencer ve Arslantaş’ın akıbeti ne olacaktır? Anne ve kardeşine duyduğu özlem en büyük zaafı olan Arslantaş, annesine kavuşabilecek midir? Onun bu zaafından yararlanacak olan Batıniler, Arslantaş’ı nasıl bir oyunun içine çekeceklerdir?

Arslantaş’ın Sencer’i vurduğu haberini alan Terken, Nizamülmülk’ün gücünü kırmak adına hususi yiğitlik müessesini Melikşah’ın gözünden düşürmek için harekete girişir. Nizamülmülk, oğulları mesabesinde gördüğü hususi yiğitlerini nasıl müdafaa edecektir?

Diğer taraftan Elçin Melikşah yakınlaşmasıyla kıskançlık krizine giren Terken, Elçin’e tokat atmıştı. Yediği tokadın intikamını almak isteyen Elçin, Seferiye’nin hastalanmasının Terken’in tezgâhladığı bir oyun olduğunu anlamıştı. Bu oyunu ortaya çıkarabilmek için ne yapacaktır? Terken, kurduğu oyunun ortaya çıkmasına ve Elçin’in kendisinden intikam almasına mani olmayı başarabilecek midir?

Tüm bunlar oluyorken Melikşah ile yakınlaştığını düşünen Elçin’i nasıl bir sürpriz beklemektedir? Öte yandan Hasan Sabbah’ın tüm Selçuklu Devleti’ni etkileyecek şeytanî planı ne olacaktır? Sencer, Hasan Sabbah’a engel olmayı başarabilecek midir?

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