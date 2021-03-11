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Medya Uyanış Büyük Selçuk’da Mathias Kaan Taşaner mi?
Medya

Uyanış Büyük Selçuk’da Mathias Kaan Taşaner mi?

Uyanış Büyük Selçuk’da Mathias'ı kim oynuyor? sorusu merak ediliyor. TRT1'in başarılı tarihi dizisi “Uyanış Büyük Selçuklu”da Kaan Taşaner’in canlandırdığı Romalı komutan Markus’un ölümü, ünlü oyuncunun hayranlarını üzmüştü. Kaan Taşaner'in hayranları diziye yeni dahil olan karakterlerden Mathias'ı mı oynayacağı araştırıyor. Peki, Diziye yeni eklenen karakter olan Mathias'ı Kaan Taşaner mi oynuyor?

Yeniakit Publisher
2021-03-11 16:53:00 -
Uyanış Büyük Selçuk’da Mathias Kaan Taşaner mi?

TRT1'in sevilen başarılı yapımlarından Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Markus rolünü canlandırmaya başlayan Kaan Taşaner'in diziye yeniden dönüp dönmeyeceği merak kazandı. Kaan Taşaner, dizide Selçuklu’ya karşı savaşan Romalı komutan Markus’u canlandırıyordu. Markus dizide ölmüş ve Kaan Taşaner'in de diziden ayrılacağı düşünülmüştü. Peki, Kaan Taşaner Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde rol almaya devam mı ediyor?

Uyanış Büyük Selçuk’da Mathias Kaan Taşaner mi?

TRT 1'in iddialı yapımı "Uyanış: Büyük Selçuklu", pazartesi akşamına imzasını atmış, dizi, gecenin en çok izlenen yapımı olmuştu. Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun düşmanlarına karşı verdiği destansı mücadele 24. bölümünü geride bıraktı. Türkiye'yi ekrana kilitleyen dizide Kaan Taşaner’in canlandırdığı Romalı komutan Markus’un ölümü, ünlü oyuncunun hayranlarını üzmüştü. Taşaner, diziye ‘Mathias’ rolüyle geri döndü. Kaan Taşaner, dizide Selçuklu’ya karşı savaşan Romalı komutan Markus’u canlandırıyordu. Geçtiğimiz hafta ekrana gelen bölümde Markus’un ölmesi, Taşaner’in hayranlarını üzmüştü. Ancak ünlü oyuncunun diziden ayrılmadığı yeni bölümde ortaya çıktı.

 

Kaan Taşaner hikayeye bu kez farklı bir karakterle; “Mathias” rolüyle dahil oldu. Sergilediği oyunculukla izleyenlere heyecan dolu anlar yaşatan Taşaner, imajı ve performansıyla sosyal medyada da gündem oldu. Diziyi izleyenler ünlü oyuncuya övgüler yağdırdı. Kaan Taşaner hakkında binlerce yorum yapıldı. Takipçileri ünlü aktöre “Oyunculuk dersi verdin”, “Muhteşem oyunculuk” şeklinde mesajlar yolladı.

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