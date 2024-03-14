Uyanın Aleviler... İşte bu CHP’ye oy veriyorsunuz!

Kibri ‘Kaf Dağı’nı aşan Ekrem İmamoğlu’nun, Alevi vatandaşlara yönelik “S..et kazandık, kuduruyorlar, Alevi lobisini yıktık” açıklamaları hafızalardaki yerini korurken, Alevilere yönelik bir skandal haberi de Ankara’nın Güdül ilçesinden geldi. CHP'nin Ankara Güdül Belediye Meclis Üyesi 1. Sıra Adayı Ahmet Öksüz ile ABB iştiraki ASKİ spor kurulunda bir dönem koordinatörlük yapan Emre Özmen’in sosyal medyaya yansıyan rezil görüntülerinde, CHP’nin oy deposu konumundaki Alevi yurttaşlar yok sayıldı.

ALEVİLER ARTIK UYANMALI

“Değişimcilerin” lideri konumundaki İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun CHP’nin 38’inci Olağan Genel Kurultay’ında “S..et kazandık, kuduruyorlar, Alevi lobisini yıktık” açıklamaları gündemdeki yerini korurken, Alevilere yönelik bir skandal haberi de Ankara’nın Güdül ilçesinden geldi. CHP'nin Ankara Güdül Belediye Meclis Üyesi 1. Sıra Adayı Ahmet Öksüz ile ABB iştiraki ASKİ spor kurulunda bir dönem koordinatörlük yapan Emre Özmen’in sosyal medyada yayınlanan rezil görüntülerinde, CHP’nin oy deposu konumundaki Alevi yurttaşlar yok sayıldı. Gündeme bomba gibi düşen görüntülerde CHP’li Ahmet Öksüz’ün, 'Alevi köyü var mı' sorusuna cevap veren Emre Özmen’in, ‘Çok şükür Alevi köyümüz yok’ demesi infiale sebep oldu. CHP’nin doğal seçmeni konumundaki Alevi yurttaşlara ‘vebalı’ muamelesi yapılmasını akit’e değerlendiren Anadolu Alevi Ocakları Genel BaşkanıEmrah Uslu, “Alevi toplumunun artık uyanması gerekiyor, belediye meclis üyesi adayının sözleri kabul edilebilir değil” dedi.

ALEVİ TOPLUMU OLARAK DERS ÇIKARMALIYIZ

Alevi toplumunun artık bir partinin mandalı konumundan çıkması gerektiğine değinen Emrah Uslu, “Öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Güdül Belediyesi Meclis Üyesi adayını ve diğer şahsiyeti esefle kınıyoruz. Kabul edilebilir bir söz değil. Hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkan adayı olarak, hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin Yıllardır Alevi toplumunun büyük bir çoğunluğunun oyunu alan bir partinin mensubu olarak söylemiş olduğu bu sözler kabul edilebilir bir söz değil. Artık Alevi toplumunun da bundan bir ders çıkarması gerektiğini düşünüyorum. Artık bir siyasi partinin arka bahçesi olmaktan çıkıp kendi hür iradesiyle bir partinin kapı mandalı olmasından çıkması gerektiğini ve artık Alevi toplumunun da kendinden başka bir çaresi olmadığını söylemek istiyorum. Toplum olarak artık önümüze bakıp herhangi bir siyasi partinin güdümünden çıkma gerektiğini düşünüyorum.

Çok acı yaşanan bu olay. Gerçekten hani bugün belki alevlerin yüzde yetmiş, yüzde sekseni belki Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veriyor. Göstergeler de o yönde. Ama yani böyle bir sözün, böyle bir cümlenin kullanılması gerçekten çok acı. 21 yüzyıldayız. Unutulmaması gereken bir şey de var. O da Alevi toplumunun Alevi Bektaşi inancının Anadolu coğrafyasının Türk ve İslam yurdu olmasındaki en önemli tarihsel değer olduğunu da bu geri kalmış zihniyetteki arkadaşların bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin benim anlamadığım şu anki yani adaylara, Ankara ve İstanbul’a baktığımızda nasıl bir Alevi toplumuna cevap veren bir aday olduğunu görmüyorum. Alevi toplumun da söylediğimiz gibi gerçekten bundan ders çıkarması lazım. Zaten toplum olarak yani bu söylenilen cümleler, işte İmamoğlu'nun sarf ettiği bu sözler işte Güdül belediye başkan adayının sarf ettiği sözlerden sonra hala toplum olarak bizimde uyanmamız lazım. Alevi toplumunun bu rüyadan uyanması lazım.