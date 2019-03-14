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Uyanıklığın sonu kötü bitti! Bakın ne yaptılar

Adana'nın Sarıçam ilçesinde, plakalarına hareketli sistem olan bir mekanizma takarak, plaka bilgisini gizlemeye çalışan araç sahibine para cezası kesildi.

14 Mart 2019 Perşembe 12:42
Uyanıklığın sonu kötü bitti! Bakın ne yaptılar

Adana'da okunmasını engellemek için ön ve arka plakaları menteşe takılarak oynar hale getirilmiş aracın sahibine 410 lira para cezası uygulandı.

Plakalarında hareketli sistem olan bir otomobilin otoyolun merkez Sarıçam ilçesi yakınlarında seyir halinde olduğu bilgisini alan polis ekipleri, aracı Yeşil Bulvar girişinde durdurdu.

Araçta yapılan incelemede, ön ve arka plakaların üst kısmında menteşe takılı olduğu, menteşelerin yardımıyla plakaların 90 derece kaldırılıp okunmasının engellenebildiği belirlendi.

Para cezası kesildi

Sürücü Can Y., aracının LPG'li olduğunu ve alışveriş merkezlerinin otoparkına girebilmek için tüp dolum kısmını kapatacak şekilde düzeneği yaptırdığını öne sürdü.

Can Y.'ye "Yönetmelikte belirlenen nitelikte veya ölçülere aykırı plaka takmak" suçundan 410 lira para cezası uygulandı.

Bu arada, araçtaki düzeneğin 7 gün içerisinde sökülmesi gerektiği, aracın ikinci kez yakalanması halinde trafikten men edileceği öğrenildi.

Öte yandan yetkililer, bu tür düzeneklerin özellikle otobanda kameraların plakayı okumasını engellemek için yapıldığını belirtti.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 12:42
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