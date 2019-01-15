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Uyanık mutemetten inanılmaz maaş oyunu! Devleti 3 yıl boyunca dolandırmış

Denizli Adliyesi'nde mutemet olarak görev yapan şahsın, sahte evrak ile memurluk kademesini yükselterek maaşını artırıp, devleti dolandırdığı ortaya çıktı.

15 Ocak 2019 Salı 15:40
Uyanık mutemetten inanılmaz maaş oyunu! Devleti 3 yıl boyunca dolandırmış

Denizli Adliyesi'nde görevli mutemet Yasin Ö.'nün, sahte evrak ile memurluk kademesini yükselterek maaşını artırdığı ortaya çıktı. Savcılığın talimatıyla çalıştığı adliyede gözaltına alınan Yasin Ö.'nün, bu şekilde 3 yılda devletten haksız yere yaklaşık 70 bin lira fazla maaş aldığı anlaşıldı.

Denizli Adliyesi'nde görevli mutemet Yasin Ö.'nün, maaşının diğer memurlara göre fazla olması, bir personelin dikkatini çekti. Bunun üzerine durum, dün Başsavcılığa bildirildi.

Yapılan soruşturmada, Yasin Ö.'nün sahte evrak düzenleyip, hak etmediği halde 3 yıl önce memurluk kademesini yükseltip, maaşını artırdığı tespit edildi.

Yaklaşık 70 bin lira fazla maaş aldığı belirlenen Yasin Ö., polis tarafından gözaltına alındı. Yasin Ö.'nün emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 15:40
  1. Denizli Adliyesi
  2. Mutemetten maaş oyunu
  3. sahte evrak
  4. soruşturuma

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