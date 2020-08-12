Uyanık İngiliz koronavirüs aşısını o ülkede deneyecek
Imperial College London Üniversitesinin koronavirüse karşı geliştirdiği koronavirüs aşısının Afrika ülkesi Uganda’da deneneceği açıklandı.
İngiltere'deki Imperial College London Üniversitesinin geliştirdiği koronavirüs aşısının yeni klinik denemelerinin Uganda’da yapılacağı ortaya çıktı. Uganda Virüs Araştırma Enstitüsü (UVRI) Direktörü Profesör Pontiano Kaleebu, İngiltere ile gerekli işlemlerin tamamlandığını duyurdu.
Pontiano Kaleebu aşının farklı ülkelerde denenmesinin önemli bir gelişme sağlayacağını açıkladı.
Aşının Afrika’da denenecek olmasına ilişkin tepkiler üzerine Kaleebu, ülkedeki antibiyotiklerin yabancılar tarafından üretildiğini, tepkilerin yersiz olduğunu belirtti.