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Uyanık hırsız, parmak izleri belli olmasın diye kadın çorabı kullanmış

Kartal'da bir dönerciye giren ve parmak izi bırakmamak için ellerine ince kadın çorabı takan hırsız, 3 dakikada kasadaki ve bahşiş kutusundaki paraları alıp kayıplara karıştı.

14 Mart 2019 Perşembe 11:59
Uyanık hırsız, parmak izleri belli olmasın diye kadın çorabı kullanmış

İstanbu'un Kartal ilçesinde bulunan Cevizli'de önceki gün saat 03.30 sıralarında bir dönerci dükkânındaki pencereyi açıp içeri giren hırsız, önce kasadaki paraları ardından bahşiş kutusunu açıp içindeki paraları aldı. Güvenlik kameralarına yakalanan hırsızın parmak izi bırakmamak için eline taktığı kadın çorapları dikkat çekti. Toplam Bin 500 lirayı alan hırsız daha sonra geldiği gibi pencereden çıkarak kayıplara karıştı.

Güvenlik kameralarına yakalandı

Dönercideki hırsızlık anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Hırsız, önce sokakta görülürken, daha sonra dükkânın penceresini aralayıp içeri giriyor. Önce elleriyle yüzünü saklayan hırsız, kasaya yönelip paraları alıyor. Sonrasında bahşiş kutusunu açmaya çalışıyor. Kutuyu açamayan hırsız, dükkânda bulduğu kesici aletle kutuyu açmayı başarıyor ve içindeki paraları alıp aynı şekilde pencereden dışarı çıkıyor.

Hırsızlık olayı ile ilgili iş yeri sahibi Cevat Küçükali şunları söyledi: "Gece saat 3 sıralarında ellerine kadın çorabı giymiş bir arkadaş, yan camdan buraya geliyor. Kasayı boşaltıyor. Garsonların bahşiş kutusunu boşaltıyor. Toparlıyor ve 3 dakika içinde çıkıp gidiyor. 3 dakika bile sürmüyor" Güvenlik kameralarını inceleyen polis hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 11:59
  1. İstanbul
  2. Kartal
  3. hırsızlık

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