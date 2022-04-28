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Gündem Uyandırın şunu uykudan! Tiyatro bitti Janset Paçal hala oynuyor
Gündem

Uyandırın şunu uykudan! Tiyatro bitti Janset Paçal hala oynuyor

‘Mesele sadece ağaç değil, sen hala anlamadın mı?” mesajıyla halkı isyana çağıran sözde oyuncu ‘Çapulcu’ Mehmet Ali Alabora’yı hatırlatan bir söylem de sözde oyuncu Janset Paçal’dan geldi. Gezi terörüne destek veren Paçal, “Gezi onurumuzdur” etiketi ile “Gezi 'den önce hiç gitmemiştim. Şimdi sürekli içinden geçip ağaçlara sarılıyorum. Ülkemin ağacını, arısını, parkını, kuşunu betondan ve siyasetten daha çok seveceğim elbette. Ya ne olacaktı!?” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-04-28 14:21:00 -
Uyandırın şunu uykudan! Tiyatro bitti Janset Paçal hala oynuyor

Gezi Parkı davasında ‘hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermesi sonrasında ‘çapulcular’ adeta azgınlaşarak benzer bir ‘ayaklanma’ mesajlarını paylaşmaya devam ediyorlar. 

‘Mesele sadece ağaç değil, sen hala anlamadın mı?’ demişti

Meşru AK Parti hükümetini devirmeye yönelik başlatılan Gezi ayaklanmasına katılan ve ‘o dönemde ‘Mesele sadece ağaç değil, sen hala anlamadın mı?” mesajıyla halkı isyana çağıran sözde oyuncu ‘Çapulcu’ Mehmet Ali Alabora’yı hatırlatan bir çıkış daha geldi. 

“İçinden geçip ağaçlara sarılıyorum” dedi

Sözde oyuncu Janset Paçal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Gezi direnişine destek çıktı. “Gezi onurumuzdur” etiketi ile Gezi Parkı’nda ağaç önünde çekildiği fotoğrafı paylaşan Paçal, “Gezi 'den önce hiç gitmemiştim. Şimdi sürekli içinden geçip ağaçlara sarılıyorum. Ülkemin ağacını, arısını, parkını, kuşunu betondan ve siyasetten daha çok seveceğim elbette. Ya ne olacaktı!?” notunu ekledi.

  

 

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