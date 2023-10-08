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Sağlık Uyandığınızda bu belirtiyi yaşıyorsanız yandınız! Akciğer kanseri kendini böyle gösteriyor
Sağlık

Uyandığınızda bu belirtiyi yaşıyorsanız yandınız! Akciğer kanseri kendini böyle gösteriyor

Yeniakit Publisher
2023-10-08 11:40:00 -
Uyandığınızda bu belirtiyi yaşıyorsanız yandınız! Akciğer kanseri kendini böyle gösteriyor

Sabah uykudan uyandığınızda bu problemleri kendinizde görüyorsanız dikkat! Akciğer kanseri olabilirsiniz! Detaylar haberimizde.

Eğer sabahları tükürüğünüzde kan oluyorsa dikkat! Akciğer kanserinin ilk sinyali olabilir! Akciğer kanseri belirtileri nelerdir? Tüm detaylara haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

AKCİĞER KANSERİ BELİRTİLERİ NELER

Akciğer kanseri ilk aşamalarında belirti vermeden ilerleyen bir hastalık türüdür. Fakat küçük ama çok önemli ayrıntılar vardır. Bunlardan birisi sabahları tükürükte kan görülmesidir. Genellikle sigara kullanan kişilerde görülen akciğer kanseri ölümcül bir hastalıktır. Sigara bu hastalığın ilerlemesini kolaylaştırır. Belirtileri ise; şiddetli öksürük, balgamda ve tükürükte kan, nefes darlığı, yorgunluk ve halsizlik, ani kilo kaybı, nefes alımında göğüste ağrı ve de ses kısılmasıdır. Eğer sabah tükürüğünüzde kan görüyorsanız bu ciddi bir işarettir. 

Belirtilerden bir ya da birkaçını gösteriyorsanız en yakın zamanda bir doktora başvurmanız gerekir. Bu sayede erken teşhis ile hayatınızı kurtarabilirsiniz. Tedavi sürecinde ise ameliyat, kemoterapi, radyoterapi gibi yöntemler kullanılabilir. Eğer kanser ilerlemişse immünoterapi yöntemi de kullanılır.

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