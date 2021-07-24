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Ekonomi UÜ öğretim üyesi alacak
Ekonomi

UÜ öğretim üyesi alacak

Ufuk Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacak. Ufuk Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 2547 sayılı Kanunu’nun ilgili hükümleri dahilinde 3 öğretim üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-07-24 14:04:00 -
UÜ öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre Ufuk Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve  Atanma  Yönetmeliği  ile  Ufuk  Üniversitesi  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma Yönergesinde öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile (Aylık ve diğer hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere devamlı statüde) öğretim üyesi alınacak.

Profesör,  Dr.  Öğr.  Üyesi  kadrolarına  başvuracakların  Fakülte/Bölüm/Anabilim  Dalını belirtir  bir  dilekçe  ekinde,  nüfus  cüzdanı  fotokopisi,  2  adet  fotoğraf,  özgeçmişlerini,  öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan (Profesör için 6 takım, Dr. Öğr. Üyesi için 4 takım) dosyalarını vermeleri gerekmekte.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

 

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