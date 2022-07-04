Ütüden kireç nasıl sökülür? Kireçlenen ütü nasıl temizlenir? İşte 3 etkili ve doğal yöntem

Kireç tutan ütüler işlevini kaybetmeye ve eğer gerekli olan bakım, temizliği yapılmaz ise zamanla bozulmaya başlar.

Evlerde en çok kullanılan eşyalardan biri olan ütüler, zamanla kireç tutmaya ve işlevin kaybetmeye başlar. Oluşan kireç nedeni ile ütünün gözleri tıkanır ve buhar üflememeye başlar. Ütüden kireci sökmek için öneriler ise şunlardır;

Limon tuzu

Ütünüz kireç tutmuşsa ve artık özelliğini kaybetmeye başlamışsa öncelikle bir miktar su içine limon tuzu ilave ediniz ve kaynatınız. Kaynattığınız suyu ütünün su haznesinden içeri boşaltınız ve ütüyü çalıştırınız. En az 10 dakika boyunca bu şekilde çalıştırarak ütüyü kireçten kurtarabilirsiniz. Bir süre sonra kireçlerin düştüğünü göreceksiniz.

Sirke

Bir diğer yöntem ise; bir kulak çöpünün ucuna beyaz sirke damlatınız ve ütünün deliklerine sürüp ütüyü çalıştırınız. Ütüdeki kireçten bu şekilde kurtulabilirsiniz.

Bir miktar beyaz sirke ile bir bardak suyu karıştırınız. Ardından bu karışımı ütünün su haznesinden içeri boşaltınız. Ütüyü çalıştırmaya başladıktan 2 dakika sonra kireçler dökülmeye başlayacaktır.

Karbonat ve limon

Soğuk haldeki ütünün alt tabanındaki delikleri kürdan yardımıyla açın ve açtığınız bu deliklere karbonat dökün. Sonra yarım limon ile ütünün altını silip ütüyü 1-2 dakika ısıtın. Sonrasında fişten çıkarın ve ütünün kireçlerinin temizlenmesini bekleyin.

Ütünüzün kireçlenmesini önlemek için ise deneyebileceğiniz öneriler bulunmaktadır. Bu yöntemlerden biri ise; ütünüzün içine koyduğunuz suyu kaynamış soğumuş sudan tercih ediniz. Böylelikle ütünüzün kireç tutmasını azaltmış olursunuz.