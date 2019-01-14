Ütü ne idi, ne oldu..

Ütünün icadı 17. yüzyıl başlarına kadar dayanmaktadır. Önce ısıtılmış ağır taşlar kullanılırken daha sonra saplı düz demir plakalar ateşte ısıtılmaya başlandı. İçi kömür közüyle doldurularak ısıtılan ütüler ise, oldukça ağır idi. Ama en uzun ömürlü onlar oldu. 20. yüzyılın ortalarına kadar kullanıldı.

Tarihte ilk kez sapı olan bir demir parça ile ütüleme işleminin yapılması 17. yüzyılda gerçekleşmiştir. Ocaklarda ısıtılarak kullanılan ütüler, zamanla kor ve kömür ile ısıtılan içi oyuk ütülerle yer değiştirdi. 19. yüzyılda ise ocak ya da sobaların ısıtıcı olarak kullanılması standart hale geldi.

1882'de ilk elektrikli ütü icat edildi. Ütü, iki karbon tabaka arasında kalan elektrik arkı sayesinde ısıtılıyordu.

1883 yılında ütüyü kablosuz hale getirip daha güvenli bir hale getirdi. Çalışma sistemi günümüzdeki sistemle çok benzerdi. Kablonun prize takılması ve ısıtılması gerekiyor, daha sonra prizden çıkarılıp rahatça kullanılabiliyordu. Buna mukabil, ütü oldukça pahalı ve dayanıksız bir aletti. Elektriğin yeni yeni yaygınlaşması ve satışların düşüklüğünden ticari bir başarı elde edemedi.

1905’te ilk kez son derece hafif elektrikli ütü piyasaya sürüldü.

O günlerden beri ütüler çok gelişti

1905'te ilk defa son derece hafif elektrikli ütü piyasaya sürül­dü. Ar­tık ütülediği kumaşı tanıyan ütüler bile var.

-Gömleğin önce yakalarını, manşetlerini, fırfırlarını, kollarını ütüleyin sonra bedenini. Böylece diğer zaman kaybettirici işlerle uğraşırken tekrar kırışmazlar.

-Sıcaklığı doğru ayarlayın. Pamuklu ve keten kumaşlarda yüksek sıcaklıklar gerekirken, sentetik ve ipek kumaşlarda sıcaklığın daha düşük olması gerekir. Sentetikleri tersten ütülemeniz daha iyi olur.

-Eğer koyu renkliyse üzerine bir kumaş koyup parlamasını engelleyebilirsiniz.

-Yukarı aşağı ütülemeyi unutmayın. Dairesel hareketler kumaşı esneterek zarar verir.

-Ya­ka ütülerken yakanın alt kısmından başlayıp uçlara doğru çıkın, tekrar geri dönün.

-Bo­yun bölgesini ütü masasının dar ucuna geçirerek düzleştirin, daha sonra her iki taraftan da ütüleyin.

-Manşetlerin önce içini sonra dışını ütüleyin.

-Kolları ütülerken iz oluşsun istemiyorsanız kenarlara gitmeden manşetten yukarı doğru ütüleyin.

-Bedeni ön sağ, ön sol ve arka olmak üzere 3 bölüm olarak ütüleyin. Düğmeleri bir ufak kaşık ile kapatarak etrafını ütüleyin.

-Tüm bedeni ütüledikten sonra yakayı tekrar ütüleyin.