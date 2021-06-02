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Ekonomi ‘Utku’ motorun çalıştırması başarılı şekilde gerçekleşti
Ekonomi

‘Utku’ motorun çalıştırması başarılı şekilde gerçekleşti

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı İsmail Demir, Türkiye’nin 1000 beygir gücündeki ilk motor ve çapraz tahrikli transmisyonu Utku’nun çalıştırmasının başarılı şekilde gerçekleştiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-02 11:28:00 -
‘Utku’ motorun çalıştırması başarılı şekilde gerçekleşti

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı İsmail Demir, Türkiye’nin 1000 beygir gücündeki ilk motor ve çapraz tahrikli transmisyonu Utku’nun çalıştırmasının başarılı şekilde gerçekleştiğini bildirdi. Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, güç grubu geliştirme çalışmalarının sürdüğüne dikkati çekti. “45 tona kadar paletli hafif zırhlı muharebe araçları ve Fırtına Obüsü için BMC Power tarafından geliştirilen 1000 beygir gücündeki ilk motor ve ilk çapraz tahrikli transmisyonumuz Utku’nun çalıştırması başarılı şekilde gerçekleşti” ifadesini kullanan Demir, testlere ilişkin görüntüyü de paylaştı.

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