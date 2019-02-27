UTAŞ Uşakspor’un yeni hocası Mehmet Yozgatlı TFF 2.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden UTAŞ Uşakspor, teknik görevine Mehmet Yozgatlı’yı göreve getirdi.

Sezona iyi başlayan ancak ardından düşüşe geçen UTAŞ Uşakspor, geçen hafta Bahri Kaya ile yollarını ayırdıktan sonra flaş bir transfere imza atarak teknik direktörlük görevine Mehmet Yozgatlı’yı getirdi.

Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği, Gaziantepspor, İstanbulspor ve Adanaspor gibi kulüplerde başarılı bir futbolculuk kariyeri yaşayan ünlü isim sezon sonuna kadar UTAŞ Uşakspor’un teknik direktörlüğünü üstlendi.

Uşak ekibi sezon boyunca oynadığı 23 lig maçında 6 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 11. sırada kendisine yer buldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.