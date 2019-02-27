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UTAŞ Uşakspor'da Mehmet Yozgatlı dönemi

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden UTAŞ Uşakspor, teknik direktör Mehmet Yozgatlı ile anlaştı

27 Şubat 2019 Çarşamba 15:44
UTAŞ Uşakspor'da Mehmet Yozgatlı dönemi

UŞAK (AA) - TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden UTAŞ Uşakspor, teknik direktörlüğe Mehmet Yozgatlı'yı getirdi.

Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, yaptığı açıklamada, UTAŞ Uşakspor'da teknik direktörlük görevine Mehmet Yozgatlı'nın getirildiğini belirterek, sezon sonuna kadar anlaşma sağladıkları Yozgatlı'ya başarılar diledi.

Yozgatlı'yı ve takımın yönetim kadrosunu belediyede misafir ettiklerini dile getiren Cahan, ziyaretten dolayı teşekkür etti.

UTAŞ Uşakspor'un yeni teknik direktörü Mehmet Yozgatlı ise takımın ligde yükselişe geçmesi için elinden geleni yapacağını kaydetti.

Uşak'ta olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Yozgatlı, "Bana güvendikleri için değerli belediye başkanımıza, kulüp başkanımıza ve yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum. İnşallah onları mahcup etmeyeceğiz. Burada olmaktan çok mutluyum. Uşakspor büyük bir camia. Kalan maçlarımızı en iyi şekilde değerlendirip, ligde ön sıralara çıkmaya çalışacağız." diye konuştu.

Kulüp Başkanı Seyfullah Furtana ise Yozgatlı'nın takımda başarılı olacağına inandığını ifade etti.

Sezona Bahri Kaya yönetiminde başlayan UTAŞ Uşakspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Mehmet Yozgatlı, futbolculuğunda Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta da forma giymişti. Yozgatlı, son olarak TFF 3. Lig 1. Grup temsilcisi Karbel Karaköprü Belediyespor'u çalıştırmıştı.


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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 15:44
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