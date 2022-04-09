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Siyaset Utanmazlığa bakın! Ulaşıma %40 zam yaptığı gün pazarda 'ekonomiyi düzelteceğiz' dedi
Siyaset

Utanmazlığa bakın! Ulaşıma %40 zam yaptığı gün pazarda 'ekonomiyi düzelteceğiz' dedi

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, toplu ulaşıma yüzde 40 zam yaptığı gün pazarda bir esnafa, "Ekonomiyi düzelteceğiz." vaadinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-04-09 02:18:00 - 2022-04-09 02:34:02

 Yeniakit.com.tr 

Toplu ulaşıma yüzde 40 oranında fahiş bir zam yapan CHP'li Ekrem İmamoğlu, akılalmaz bir utanmazlığa imza attı.

Utanmazlığa bak!

Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da bir pazar yerini ziyaret etti.

İmamoğlu, esnafın, "Fiyatları bakıyorsunuz değil mi?" sorusuna, "Ekonomi kötü." diyerek cevap verdikten sonra, daha dün toplu ulaşıma yüzde 40 zam yaptığını unutarak, "Düzelteceğiz inşallah." ifadelerini kullandı.

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