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Siyaset Utanmazlardan ses yok… Beşli çetede (!) bir CHP eski milletvekili!
Siyaset

Utanmazlardan ses yok… Beşli çetede (!) bir CHP eski milletvekili!

CHP'liler, Çanakkale Köprüsü'nü yapan müteahhitlerin hükümet tarafından zengin edildiğini iddia ederken, müteahhitlerden birinin CHP'li eski milletvekili olduğu ortaya çıktı. Konuyu değerlendiren Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "Bekledik ki. CHP’li utanmazlardan bir açıklama gelsin.." dedi ve partinin pişkin açıklamasını eleştirdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-25 10:25:00 -
Utanmazlardan ses yok… Beşli çetede (!) bir CHP eski milletvekili!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Çanakkale Köprüsü üzerinden AK Parti'yi lekelemeye kalkan muhalefetin rezil oluşunu köşesine taşıdı.

Karahasanoğlu'nun yazısı şu şekilde:

Sabahtan akşama kadar küfrediyorlar.

Hakaret ediyorlar..

Sadece televizyonlarında değil, gazetelerinde, internet sitelerinde saldırıyorlar ha saldırıyorlar..

“AK Parti, 5 müteahhiti zengin etti” diyorlar.

Yetinmiyorlar..

“AK Parti 5 müteahhiti zengin etmek için, gereksiz yollar, tüneller, köprüler yaptırıyor” dediler..

Yetinmiyorlar..

“Yandaş 5 müteahhit için, iş icat ediyorlar” dediler, diyorlar..

CHP Genel Başkanı, iktidara geldiklerinde, 5 müteahhittin yaptığı yolların, köprülerin kamulaştırılacağı sözünü verdi..

“Kamulaştırma, zaten müteahhitlere paralarını peşin ödemektir, bunu nereden bulacaksınız?” diye sorduk..

Cevabını alamadık.

“O yollar, köprüler gereksiz yere yapılmış ise, siz kamulaştırarak, müteahhitleri cezalandırmış değil, tam aksine ödüllendirmiş olursunuz, paralarını erkenden nakit olarak ödemiş olursunuz” dedik..

Herhangi bir itiraz edeni göremedik..

En sonunda, “Zengin edilen 5 müteahhit” diye yaptıkları tanımlamayı..

“5’li çete”ye dönüştürdüler..

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