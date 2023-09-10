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Siyaset Utanmaz Sezgin aynı çizgide! TSK'ya yönelik çirkin sözlerinin arkasında durdu
Siyaset

Utanmaz Sezgin aynı çizgide! TSK'ya yönelik çirkin sözlerinin arkasında durdu

Yeniakit Publisher
2023-09-10 22:48:00 - 2023-09-10 22:49:53
Utanmaz Sezgin aynı çizgide! TSK'ya yönelik çirkin sözlerinin arkasında durdu

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TV 100 canlı yayınında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik çirkin sözler sarf ettikten sonra yeniden konuştu.

TSK'yı sivillere orantısız güç kullanmakla itham ederek hedef alıp, "15 köylüyü helikopterden attılar" iftirasını atacak kadar ileri giden Tanrıkulu, sözlerinin arkasında olduğunu söyledi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Tanrıkulu, CHP'lilerin kendisine destek verdiğini belirtip, hakkında linç kampanyası olduğunu sürdü.

Canlı yayında, FETÖ ve PKK ağzıyla TSK'yı hedef alan Tanrıkulu'nun paylaşımı şöyle:

"- Bana, daha doğrusu hakikatlere karşı saldırı ve linç devam ederken sayısız dostum arıyor, dayanışma mesajları paylaşıyor. Hepinize teşekkürler. Ben hakikatleri dönemin koşullarına göre eğip bükenlerden, zora düşünce susanlardan değilim.

- Hak ihlalleri yurttaşlar, insan hakları savunucuları geri adım attığında başlar. İnsan haklarını savunurken asla geri adım atmadım, atmam da.
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- Bana yönelik linç operasyonu devam ediyor. Herkes biliyor ki bu aslında geçmişi unutma ve unutturma operasyonudur. Bu ülkenin her bir yurttaşı adalete, demokrasiye, insan haklarına erişene kadar unutmayacağız, unutturmayacağız."

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