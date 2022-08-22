Utanmaz ırkçı Tanju Özcan: Neden disipline verildiğimi anlayabilmiş değilim!

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Ülkemizdeki göçmenlere yönelik ırkçı politikası ile kamuoyunun tepkisini çeken CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, partisindeki disiplin sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Utanmadan, "Niye disipline verildiğimi anlayabilmiş değilim." diyen ırkçı Özcan, "Resmi gerekçe belediye meclisinde bir meclis üyesiyle girdiğim tartışma. Duruşmam, sözlü savunmam 25 Temmuz’da alındı, bugüne ertelendi. Bugün haber aldım 26 Eylül’e ertelendi. Sığınmacılarla ilgili söylediklerim, HDP ile ilgili söylediklerim, bazı uygulamalarım olabilir. Cinsiyetçi söylemde bulunduğum gerekçesiyle disipline verildim. Savunmamda o diyaloglarla ilgili savunmamı verdim." ifadelerini kullandı.

Kendini nasıl savunduğunu açıkla!

Belediye meclis toplantısında AK Partili üye Hacer Çınar'a, "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor." deyip, bir de üstüne sosyal medyadan o anları paylaşarak, "Görüyorsunuz ben orada sadece iffetimi korumaya çalışıyorum." ifadelerini kullanmasına ne savunma yaptığını açıklamayan CHP'li ırkçı Özcan, göçmenlerin su faturalarına zam yapacağını duyurmasına ilişkin şöyle konuştu:

Bugün yaşanan bir tehlikeyi görmemezlikten, duymamazlıktan gelemem. Yarın torunlarımın gözünün içine utanmadan bakabilmek için bugün yanlış gördüğüm konularda söz söylemekten geri duramam. Bazı ürünlere zam yapacağım derken suyu neden öne çıkardım? Bunun ulusal boyutta ses getirmesini istedim, bu konunun tartışılmasını istedim. Sığınmacılardan daha fazla gelir elde etmek için bunu söylemedim.

Özcan, sözlerini şu ifadelerle tamamladı: Benim ihraç edilmemin CHP’yi sevindirmeyeceği kesin. "Bu ırkçı ve faşistle hesaplaşmadan CHP bizimle helalleşemez" diyen HDP’lileri sevindirecek.