Utanmaz Fransa sadece 1 mülteci almış!

Göksel Çağlav Ankara

Ülkemizden çıkış yapan, Suriyelilere ilişkin verilere göre, toplamda 17 bin 642 kişi bulunuyor. Bunlardan 6 bin 248’i Almanya’ya tarafından kabul görürken, 17’si Malta’ya gönderildi. Suriyeliler üçüncü ülkelere yerleştirilmesi kapsamında 14 bin 736 Suriyeli 16 ülkeye dağıtıldı. Bu kapsamda, her platformda İnsan Hakları savunucusu olan Fransa sadece 1 Suriyeli kabul ederken, 3 bin 932 kişi BM Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından Kanada’ya ayrıca doğrudan da 2 bin 645 kişi kabul edildi.

Öte yandan, Türkiye’de bulunan Suriyelilerin sayısı gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Geçen seneden bugüne kadar 171 bin 152 Suriyeli daha Geçici Koruma kapsamında Türkiye’ye geldi.

Türkiye’de 3.5 milyonu aştılar

Ülkesindeki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye gelen Suriyeli mülteci sayısı 15.11.2018 tarihi itibariyle 3 milyon 597 bin 938’e ulaştı. İçişleri Bakanlığı’nın son verilerine göre, savaşın başladığı yıllara göre Türkiye’ye gelen sığınmacılarda büyük düşüş yaşanırken, özellikle terör örgütü PKK/YPG ve rejimin saldırı ve zulmüne dayanamayan Suriyeliler yine Türkiye’ye kaçıyor.