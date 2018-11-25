0553 313 94 23

Utanmaz Fransa sadece 1 mülteci almış!

Türkiye’deki Suriyelilerin sayısı 3 milyon 597 bin 938 olarak açıklandı. Birebir Formülü kapsamında ülkemizden çıkış yapan 17 bin 642 Suriyeli bulunurken her platformda insan haklarından dem vuran Fransa’nın sadece 1 Suriyeli’yi kabul etmesi ise dikkat çekti.

25 Kasım 2018 Pazar 11:22
Utanmaz Fransa sadece 1 mülteci almış!

Göksel Çağlav  Ankara

Ülkemizden çıkış yapan, Suriyelilere ilişkin verilere göre, toplamda 17 bin 642 kişi bulunuyor. Bunlardan 6 bin 248’i Almanya’ya tarafından kabul görürken, 17’si Malta’ya gönderildi. Suriyeliler üçüncü ülkelere yerleştirilmesi kapsamında 14 bin 736 Suriyeli 16 ülkeye dağıtıldı. Bu kapsamda, her platformda İnsan Hakları savunucusu olan Fransa sadece 1 Suriyeli kabul ederken, 3 bin 932 kişi BM Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından Kanada’ya ayrıca doğrudan da 2 bin 645 kişi kabul edildi.

Öte yandan, Türkiye’de bulunan Suriyelilerin sayısı gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Geçen seneden bugüne kadar 171 bin 152 Suriyeli daha Geçici Koruma kapsamında Türkiye’ye geldi.

Türkiye’de 3.5 milyonu aştılar

Ülkesindeki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye gelen Suriyeli mülteci sayısı 15.11.2018 tarihi itibariyle 3 milyon 597 bin 938’e ulaştı. İçişleri Bakanlığı’nın son verilerine göre, savaşın başladığı yıllara göre Türkiye’ye gelen sığınmacılarda büyük düşüş yaşanırken, özellikle terör örgütü PKK/YPG ve rejimin saldırı ve zulmüne dayanamayan Suriyeliler yine Türkiye’ye kaçıyor.

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 11:22
  1. Ankara
  2. Fransa
  3. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği
  4. Kanada
  5. Suriyeliler
  6. Geçici Koruma
  7. PKK/YPG

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran'da sel felaketi
    1. İran'da sel felaketi
    2. Rusya'dan kritik Türkiye açıklaması! '..
    3. 34. İSEDAK Zirvesi için geri sayım
    4. Utanmaz Fransa sadece 1 mülteci almış!
    5. Haftanın tarihine bakış
    6. Suikast planı FETÖ dizisinden..
    7. Atletizmde hedef, 2016 Rio..
    8. P&G, "Avrupa’nın en yeni Ar-Ge..
    9. TBMM'de bu hafta
    10. Borsadaki otomotiv şirketlerinin karı..
    11. Türk-İş'ten "asgari ücretten vergi..
    12. Kanserde doğru bilinen yanlışlar
    13. Paralar FETÖ’ye akacak! Sapkın projeye..
    14. 4 trilyon dolarlık sektör fuarına..
    15. İstanbul'da bazı yollar trafiğe..
    16. Bu lisenin mezunlarına 10 bin liraya..
    17. Geleceklerini Türkiye'de inşa ediyorlar
    18. Kaz çiftliklerinde hummalı çalışma
    19. Kabaceviz Şelaleleri'nde sonbahar..
    20. Engelli masa tenisçi, şampiyon..
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları
    FETÖ'cü Zaman'ın imtiyaz sahibi aklanınca 15 Temmuz gazisi isyan etti! Gazilik kimliğini ve madalyasını iade etti
    FETÖ'cü Zaman'ın imtiyaz sahibi aklanınca 15 Temmuz gazisi isyan etti! Gazilik kimliğini ve madalyasını iade etti
    Anlaşma sağlandı! Artık tüm camilerde uygulanacak
    Anlaşma sağlandı! Artık tüm camilerde uygulanacak
    Sema Maraşlı'dan Cumhurbaşkanlığı'nın videosuna tepki: Erkekler kötüyse hiçbir erkeğe oy vermeyelim
    Sema Maraşlı'dan Cumhurbaşkanlığı'nın videosuna tepki: Erkekler kötüyse hiçbir erkeğe oy vermeyelim
    Yeniden Refah Partisi'nin listesi ortaya çıktı!
    Yeniden Refah Partisi'nin listesi ortaya çıktı!

    Günün Karikatürü

    25 Kasım 2018
    Türk devi satılıyor
    Türk devi satılıyor
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?