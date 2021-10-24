  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Utanmaz fondaş medyadan, "camide protokol yolu" yalanı! İşte gerçek
Medya

Utanmaz fondaş medyadan, "camide protokol yolu" yalanı! İşte gerçek

Fondaş medya, hafızların geçişi için hazırlanan yol üzerinden yöneticilerin namazda öne geçmesi için açılan "protokol yolu" olduğu algısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-10-24 18:12:00 - 2021-10-24 18:25:03
Utanmaz fondaş medyadan, "camide protokol yolu" yalanı! İşte gerçek

 yeniakit.com.tr 

Fondaş medya T24 ve Sözcü tarafından çarpıtılan, Cumhuriyet, Birgün, Karar gibi muhalif ve sol medyanın köpürttüğü "Camiden protokol yolu" başlıklı haber yayımlandı. Haberde hafızların geçişi için hazırlanan yol üzerinden, yöneticilerin namazda öne geçmesi için açılan protokol yolu olduğu algısı yapıldı.

Fondaş medya, 15 Ekim'de Hacı Mehmet Sayın Camii'nde gerçekleştirilen Hafızlık İcazet Merasimi'ne katılan Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, AKP'li Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ile Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşleyen için protokol yolu oluşturulduğu iddia etti.

Fondaş medya, normal uygulamayı çarpıttı

Fondaş medya T24 ve Sözcü tarafından ortaya atılan yalanın kuyruğuna Cumhuriyet, Karar, Birgün gibi candaş yayın organları da katıldı.

Ancak 'protokol yolu' denilerek çarpıtılan uygulama, hafızların ailelerinin önünden geçerek belgelerini alması için her icazet ve mezuniyet töreninde oluşturulan standart bir gelenek. Açılan yol kadın ve erkeklerin de cami içinde birbirinden ayrılmasını sağlıyor.

İşte o yalan haberler:

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın alacaklar aman dikkat! Uzman uyardı: 1-2 hafta içerisinde...
Ekonomi

Altın alacaklar aman dikkat! Uzman uyardı: 1-2 hafta içerisinde...

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken bir tahminde bulundu.
Tek fotoğrafla susturdular! Algı yapmaya çalışan Fatih Altaylı perte çıktı
Gündem

Tek fotoğrafla susturdular! Algı yapmaya çalışan Fatih Altaylı perte çıktı

Fransa'da ekonominin güllük gülistanlık olduğunu söyleyerek Türkiye aleyhine algı oluşturmaya çalışan Fatih Altaylı'ya hiç ummadığı bir ceva..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasına gelen dikkat çeken yeni anket!
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasına gelen dikkat çeken yeni anket!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yapılan yeni anketin sonuçları ortaya çıktı. Araştırmaya katılanların yüzde 81'i aşılandığ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay