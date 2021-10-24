Utanmaz fondaş medyadan, "camide protokol yolu" yalanı! İşte gerçek

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Fondaş medya T24 ve Sözcü tarafından çarpıtılan, Cumhuriyet, Birgün, Karar gibi muhalif ve sol medyanın köpürttüğü "Camiden protokol yolu" başlıklı haber yayımlandı. Haberde hafızların geçişi için hazırlanan yol üzerinden, yöneticilerin namazda öne geçmesi için açılan protokol yolu olduğu algısı yapıldı.

Fondaş medya, 15 Ekim'de Hacı Mehmet Sayın Camii'nde gerçekleştirilen Hafızlık İcazet Merasimi'ne katılan Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, AKP'li Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ile Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşleyen için protokol yolu oluşturulduğu iddia etti.

Fondaş medya, normal uygulamayı çarpıttı

Fondaş medya T24 ve Sözcü tarafından ortaya atılan yalanın kuyruğuna Cumhuriyet, Karar, Birgün gibi candaş yayın organları da katıldı.

Ancak 'protokol yolu' denilerek çarpıtılan uygulama, hafızların ailelerinin önünden geçerek belgelerini alması için her icazet ve mezuniyet töreninde oluşturulan standart bir gelenek. Açılan yol kadın ve erkeklerin de cami içinde birbirinden ayrılmasını sağlıyor.

İşte o yalan haberler: