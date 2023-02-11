Utanmaz Cumhuriyet! O binanın müteahhidinin Mimarlar Odası başkanlığını niye yazmadın?

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremin yıkıcı gücünün en çok hissedildiği illerden birisi de Hatay oldu.

Hatay'daki Rönesans rezidansın yıkılması neticesinde de yüzlerce vatandaş enkaz altında kaldı.

Müteahhit CHP'ye yakın çıktı!

Yurt dışına kaçarken yakalanan Rönesans rezidansın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun'un yılllarca Mimarlar Odası başkanlığı yaptığı ve CHP’li Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş tarafından da ‘idealist bir insan‘ ifadeleri ile reklamının yapıldığı öğrenildi.

Coşkun'un CHP'ye yakın bir isim olması orta yerde dururken Cumhuriyet gazetesi ahlaksızca bir habere imza attı.

Gazete bir sayfasının tamamını ayırdığı haberde, Mehmet Yaşar Coşkun'un ne Hatay'da yıllarca Mimarlar Odası başkanlığı yaptığını ne de CHP'li belediye başkanı tarafından desteklendiğini yazmadı.