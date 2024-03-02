Utanmaz adam Ben Gvir’den katliama destek! Katillere ‘Kahramanlar’ dedi

Gazze Şeridi’nde önceki sabaha karşı insani yardım almak için bekleyen Filistinlilere ateş açarak 115 kişiyi öldüren ve yüzlerce kişiyi yaralayan askerlere ilk destek İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir’den geldi.

DESTEK AÇIKLAMASI

İsrailli bakan, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “Gazze’de görev yapan ve kendilerine zarar vermeye çalışan Gazzeli güruha karşı mükemmel bir davranış sergileyen kahraman askerlerimize tam destek verilmelidir” dedi. Gazze Şeridi’nde aylardır açlığa mahkûm edilen Filistinlilere yardımların kesilmesi gerektiğini de ifade eden Ben Gvir, gönderilen yardımların Hamas’a nefes olduğunu ve İsrail askerlerinin hayatlarını tehlikeye attığını öne sürdü.

FİLİSTİNLİLERE DÜŞMAN

16 yaşında, ABD tarafından terör örgütü olarak tanımlanan aşırı milliyetçi bir hareket olan Kach’a katılan ve 18 yaşındayken sergilediği aşırılıklar sebebiyle askerliğe alınmayan Ben Gvir, 1994 yılında işgal altındaki El Halil’deki İbrahimi Camii’nde 29 Filistinliyi vurarak öldüren İsrailli terörist Baruch Goldstein’ın hayranı olarak da biliniyor. Knesset’ten altı vekile sahip Yahudi Gücü Partisi’nin liderliğini yürüten İsrailli bakan, ülkenin son dönemdeki en aşırı figürlerinden biri olarak öne çıkıyor.

İSRAİL’DEN İNKAR

Öte yandan SkyNews, yaşananların perde arkasına dair yeni detayları paylaştı. Olayın önceki gün, hava henüz aydınlanmamışken meydana geldiği belirtilen haberde, yaralanan kişilerin tanıklığı aktarıldı. Görgü tanıklarına göre Filistinlilerin seyir halindeki kamyonlardan un çuvalı ve konserve ürünlerini çekerek alması üzerine İsrail askerleri kalabalığa ateş açtı. Ateş kesildikten sonra dağılan siviller konvoya geri dönünce askerler tekrar tetiğe bastı. İsrailli yetkililer ise kalabalığa değil havaya uyarı ateşi açıldığını, ölen kişilerin yaşanan izdiham sonucu ezilerek hayatını kaybettiğini iddia etti. Diğer yandan öldürülen ve yaralananların kaldırıldığı hastanedeki görevliler ise yaralanmaların ateşli silahlar sebebiyle olduğunu açıkladı.

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BM VE İSRAİL BİRBİRİNİ SUÇLUYOR

Birleşmiş Milletler, 7 Ekim’de başlayan çatışmalar sebebiyle 2.3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi’nde insanların en az yüzde 80’inin yerinden edildiğini ve çok zor şartlar altında yaşama mücadelesi verdiğini belirtiyor. BM’ye bağlı kuruluşlar, İsrail’in hareket ve iletişimi kısıtladığı için bölgeye insani yardım gönderilemediğinden şikâyet ederken İsrail hükümeti ise kısıtlamaları redderek BM’yi suçluyor. Saldırı sırasında yardım dağıtan kuruluşlardan biri olan İngiltere merkezli ‘Ummah Welfare Trust’ın mütevelli heyeti üyesi Muhammad Ahmad, gıda yardımının dağıtılacağı yerin koordinatlarının İsrail güçleriyle paylaşıldığını aktardı.

TEPKİ ÇOK AMA...

- Brezilya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü operasyonu etik ve yasal bir sınırı kalmadığını vurgulandı.

- Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, yardım TIR’larını bekleyen Filistinlilerin İsrail güçleri tarafından öldürülmesi karşısında ‘şok’ olduğunu söylerken Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, olaydan ‘derin rahatsızlık’ duyduğunu ifade etti.

- Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne, İsrail askerlerinin yardım bekleyen insanlara ateş açmasıyla ilgili ‘bağımsız bir soruşturma’ istedi.

- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, İsrail’i kınadıkları ifade ederken Tel Aviv hükümetini sivillerin güvenliğini ciddiyetle korumaya çağırdı.

- BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de acil insani ateşkes istedi.