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Gündem Utanmayın böyle söyleyin! ‘Kaçak sigaraları Atatürk’e götürecektik’
Gündem

Utanmayın böyle söyleyin! ‘Kaçak sigaraları Atatürk’e götürecektik’

Yeniakit Publisher
2024-09-23 09:30:00 -
Utanmayın böyle söyleyin! ‘Kaçak sigaraları Atatürk’e götürecektik’

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Kılıçları çekip Mustafa Kemal’in askerleriyiz diyenlerin daha henüz hesabı sorulmadan..

Tam da Mustafa Kemal’in askerleriyiz sloganını atan CHP’nin bir milletvekili..

Yine Atatürk üzerinden kamuoyunun gündemine düştü.

Olay ne?

Milletvekiline tahsisli olduğu için birçok imtiyazdan yararlanan bir araca kaçak mallar doldurulmuş.

Polis çevirdiğinde, yutturabilirlerse “Bu araç bir milletvekiline ait. Milletvekili de Mustafa Kemal’in askeridir, bu arabaya dokunamazsınız” diyecekler ve arabayı arattırmadan yollarına devam edecekler..

Özel bir ihbar yoksa genelde polis de başına dert almamak için bu tür araçları aramazlar ve “yola devam edebilirsiniz” derler.

Aracın durumundan ciddi bir şüphesi olmalı ki, milletvekili aracı olduğu belirtilmesine rağmen polis aracı kontrol etmiş ve kaçak malları suçüstü yapmış.

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