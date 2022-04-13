Utanmasalar İBB'nin tamamını satacaklar

İBB'nin mülklerini satışa çıkarmak isteyen CHP'li Başkan Ekrem İmamoğlu ve CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu bu uğurda CHP'li Meclis üyelerine bile baskı yopıyor. Karşı çıkan CHP'li meclis üyesi M. Ali Tüy'ün bizzat İmamoğlu tarafından arandığı bile belirtiliyor.

CHP'ye yakınlığı ile bilinen Hürriyet yazarı Yalçın Bayer'in konuya ilişkin yazısı şöyle:

İBB Meclisi’nde 20 sıra No’lu gündem maddesi, önceki gün CHP grubunda büyük sıkıntı yarattı. Konu, İBB mülkiyetinde olan, halihazırda içinde 2032 yılına kadar kiracısı bulunan bir otelin satılması için Ekrem İmamoğlu’na yetki verilmesiydi. (İlk satış, gerekli rekabet ortamı oluşmadığı için mahkeme kararı ile iptal edilmişti.)

Niye mahkeme kararının iptal nedenleri dururken, satış yine gündeme getirilir! İçinde on yıllık kiracısı olan bir mülkiyetin satış ihalesine hangi işinsanı girer!

Ama iktidar tarafından ‘sıkıştırılan’ İBB’nin, malını mülkünü satmaktan başka çaresi var mıdır?

Biliyorsunuz CHP grubunda olanlar gizli kalmaz, hangi konu tartışılırsa sızdırılır.

Bu satış kararının gündeme alınmasına karşı oy kullanacağını açıklayan CHP İBB Meclis Üyesi Mehmet Ali Tüy açık açık konuşuyor; arkadaşlarına birkaç gündür büyük baskı gördüğünü anlatıyor.

Bu arada şunu öğrendik, Ekrem İmamoğlu kendisini aramış, karşı oy kullanmamasını, bunun bir ‘bedeli’ olacağını söylemiş, hatta restleşmişler! Bunun üzerine M. Ali Tüy istifa mektubu yazmış ama arkadaşları mektubu yırtmışlar. Arkasından Dr. Canan Kaftancıoğlu aramış, karşı oy kullanmaması için telkinde bulunmuş. Grupta konuyu bilmeyen yokmuş. Neden kendi iradesi ile hareket etmek isteyen meclis üyesi üzerinde baskı kurulur ki? Konu ile ilgili tarafların açıklaması olursa köşemiz açıktır.