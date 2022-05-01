Utanmasa aynısını o da yapacak! Hadsizin avukatı da hadsiz çıktı!

Kadir Gecesi’nde rezil paylaşım yapan şahsın avukatı Kerem Donat yapılan rezilliği iğrenç sözlerle savundu.

Rezilliği avukatı savundu

Kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kadir Gecesi’yle alay eden Pegasus Havayolları çalışanının avukatı Kerem Donat, Cumhuriyet’e verdiği demeçte hadsiz ifadelerde bulundu. Söz konusu paylaşım yapılan sosyal medya hesabının dışarıya kapalı olduğunu iddia eden Kerem Donat, “Asıl burada bir suça maruz bırakılan, suç fiilinin isnat edileceği kişiler varsa onlar bu paylaşımları dışarıya sızdıranlardır. Pegasus yetkilileri, müvekkilimi arayarak, ‘Ya istifa et, ya biz seni işten çıkartacağız’ dediler” diye konuştu.

"Bizim yaşam tarzımızı alakadar etmez"

Avukat, Türkiye'nin laik bir devlet olduğunu belirterek kendilerinde Ramazan diye bir tabirin olmadığını ifade etti.

Ramazan ayının toplumun yalnızca bir kesimini ilgilendiren bir takvime göre icra edildiğini söyleyen avukat, "Bizim yaşam tarzımızı alakadar edecek bir şey değil." ifadelerini kullandı.

Soruşturma başlatılmıştı

Ramazan ayının en özel gecesi olan Kadir Gecesi'nde bir grup Pegasus çalışanının sosyal medyada rakı sofrasında attığı fotoğraflar büyük tepki gördü. Konuyla ilgili harekete geçen İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı skandal paylaşımı yapan Pegasus çalışanları hakkında soruşturma başlatılmıştı.