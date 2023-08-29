  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Utanmadan konuşuyorlar! Tunç Soyer'den Tarkan savunması
Gündem

Utanmadan konuşuyorlar! Tunç Soyer'den Tarkan savunması

Yeniakit Publisher
2023-08-29 20:02:00 - 2023-08-29 20:28:56

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, vatandaşa hizmet için harcaması gereken milyonları saçtığı Tarkan konseriyle ilgili açıklama yaptı.

 RECEP YEŞİL  İSTANBUL 

Hizmet bekleyen İzmir'i umursamayan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer paraları akıttığı Tarkan ile ilgili utanmadan sıkılmadan kendini savundu.

"Ödediğimiz miktar 14 milyon lira"

Yüzü kızarmayan Soyer "Ödediğimiz toplam miktar 14 milyon liradır" itirafında bulundu.

Aklınca vatandaşları kandırabileceğini zanneden Tunç Soyer, "7’den 70’e tüm İzmir’i kenetleyen tarihi kutlamamıza gölge düşürmek isteyenler bilsinler ki; sadece o gün kent ekonomisine 100 milyon liranın üzerinde bir ticaret hacmi kazandıran konser, rakamlarla ifade edilebileceklerden çok daha fazla bir değer yaratarak milyonların kucaklaşmasına ve ülkenin geleceğine dair umutların büyütülüp yayılmasına vesile olmuştur." savunmasını yaptı.

İşte İzmir'e hizmet etmek yerine yandaş Tarkan'a milyonları akıtan Tunç Soyer'in o açıklaması: 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

“Mesele; 9 Eylül mü, Tarkan mı, İzmir mi, Hepsi mi?” notuyla sosyal medya hesabından şu şekilde paylaştı: “Ülkemizin düşman işgalinden kurtuluşunu büyük bir coşkuyla kutladığımız Tarkan konserinin; lojistik, ses, ışık, sahne ve sanatçı kaşesi için ödediğimiz toplam miktar 14 milyon liradır. Bu organizasyon için elde ettiğimiz toplam sponsorluk geliri ise 11 milyon 700 bin liradır. Tarkan, kendisine sanatçı kaşesi olarak ödenen 3 milyon 500 bin lirayı dayanışma amaçlı 4 farklı sivil toplum kuruluşuna bağışlamıştır.

7’den 70’e tüm İzmir’i kenetleyen tarihi kutlamamıza gölge düşürmek isteyenler bilsinler ki; sadece o gün kent ekonomisine 100 milyon liranın üzerinde bir ticaret hacmi kazandıran konser, rakamlarla ifade edilebileceklerden çok daha fazla bir değer yaratarak milyonların kucaklaşmasına ve ülkenin geleceğine dair umutların büyütülüp yayılmasına vesile olmuştur. Konserin ne kadar büyük bir etki yarattığı bazı çevreleri ne kadar çok rahatsız ettiği, bir sene sonra hala saldırıların devam etmesinden anlaşılmaktadır. Tarkan’ın İzmirlilerin gönlündeki yeri bu tür sığ ve çirkin saldırılarla lekelenmeyecek kadar temiz ve sağlamdır. Ancak Tarkan üzerinden yapılan çirkin saldırının asıl sebebinin İzmir’in kurtuluşunun 100. Yılındaki görkemli kutlama ve milyonların coşkulu katılımı olduğu anlaşılmaktadır. İzmir, Ata’sının izinde kurtuluşun ve kuruluşun şehri olmanın bilinciyle Cumhuriyet’e ve erdemlerine sımsıkı sarılmaya devam edecektir. Bu saldırıların sebebini merak edenlere ise küçücük bir hatırlatma yapayım. O gün yaptığım konuşmayı tekrar izleyebilirler.”

İdam neden getirilmeli? İşte nedeni: Dehşete düşüren görüntüler
İdam neden getirilmeli? İşte nedeni: Dehşete düşüren görüntüler

Gündem

İdam neden getirilmeli? İşte nedeni: Dehşete düşüren görüntüler

İdam edin bunları! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 39 şüpheli gözaltına alındı
İdam edin bunları! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 39 şüpheli gözaltına alındı

Gündem

İdam edin bunları! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 39 şüpheli gözaltına alındı

Murat Ongun itine sahip çık!
Murat Ongun itine sahip çık!

Gündem

Murat Ongun itine sahip çık!

IMF'den flaş Türkiye açıklaması
IMF'den flaş Türkiye açıklaması

Ekonomi

IMF'den flaş Türkiye açıklaması

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Zeynel

Ekonmiyi tarkana bağlamış dalga geçiyorlar
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23