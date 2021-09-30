Utanmadan bunu da yaptılar! CHP din görevlilerinin oyuna talip oldu

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Her seçim öncesinde, maske takarak dindar insanların oyuna talip olan CHP, son adımı ile 'pes' dedirtti.

Muhalefetin 'diyanet' riyakarlığı

Özellikle son günlerde, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı, resmi açılışlarda yaptığı 'dua' üzerinden hedef alan, her fırsatta inançlı insanlara hizmet veren Diyanet'i verdiği fetvalardan, sunduğu hizmetlere kadar her alanda karalama kampanyası yürüten muhalefet riyakarlıkta son noktaya ulaştı.

Yıllardan beri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında kaybeden CHP'nin son kozu din adamlarını etkilemek oldu. Sol medyada hemen hemen her gün Diyanet'in bütçesine yönelik art niyetli haberlere rağmen, CHP'li Ağbaba utanmaz bir paylaşımda bulundu.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan CHP Genel Başkanı Veli Ağbaba, "Din görevlileri erken seçimde oyunu 3600 Ek Gösterge için verecek! Din görevlileri 3600 Ek gösterge hakkını alacak!" dedi.

Yalan yanlış bilgilerle bulduğu her fırsatta Diyanet İşleri Başkanlığı'nı hedef alan Veli Ağbaba'nın din görevlilerinin oyuna talip olması, içinde bulundukları acziyeti gözler önüne serdi.