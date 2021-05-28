Utanır mı? Taksim Camii açıldı Meral Akşener alay konusu oldu

Taksim'de temeli 4 yıl önce atılan ve 4 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği Taksim Camii, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle ibadete açıldı.

Cuma namazını kılmak için Türkiye’nin dört bir yanından gelen gelen vatandaşlar Taksim Meydanı'nı hınca hınç doldurdu.

Bir hayalin gerçek olduğu Taksim Camii’nin inşaa edilip ibadete açılması akıllara İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in yıllar önce Gezi Parkı kalkışması sırasında atmış olduğu bir tweeti getirdi.

“Taksim’e AVM yapacaklar” demişti

Meral Akşener 2013 yılında attığı tweetinde “Mücahitken Taksim’e cami yapmak istemişlerdi, müteahhit oldular Taksim’e AVM yapacaklar.” İfadelerini kullanmıştı.

Ağaç bahanesiyle meydanları savaş alanına çeviren vandallara cesaret verircesine ifadelerle kendince AK Parti’yi ve Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştiren Meral Akşener’in, Taksim’e cami yapılamayacağı iddiasıda bugün Taksim Camii’nin ibadete açılmasıyla çürütülmüş oldu.

Taksim’e cami değil AVM yapılacağını iddia eden Akşener’in bugün açılan Taksim Camii ile ilgili neler söyleyeceği merak ediliyor.