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Gündem

Utandıran görüntüler! İYİ Partililer esnafı yumrukladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Rize ziyaretinde İYİ Partililer, esnafı yumrukladı. Akşener programını yarıda kesip bölgeden ayrıldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-20 17:09:00 -

Meclis'teki grup toplantısında yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı İsrail'in eli kanlı Başbakanı Binyamin Metanyahu'ya benzeyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bugün Rize'ye gitti.

Lüks araçlardan oluşan konvoyla İkizdere ilçesine beraberindeki heyetle gelen Akşener'e vatandaşlar tepki gösterdi. 

Esnafı yumrukladılar!

Vatandaşlarla İYİ Partili heyet arasında sözlü tartışma başladı. Heyette bulunan bazı İYİ Partililer esnafa yumrukla saldırdı. 

Kısa sürede kavgaya dönüşen gerilimi araya giren kolluk kuvvetleri yatıştırdı.

Tüm bu yaşananlar sonrası programını yarıda kesen Meral Akşener bölgeden apar topar ayrıldı.

Hadsiz benzetme!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Meral Akşener, şu akıllara zarar ifadeleri kullanmıştı:

"Sayın Erdoğan'ın İsrail versiyonu olan Binyamin Netanyahu, siyasi rakiplerini baltalamak ve bu şekilde koltuğunu koruyabilmek için, gözünü kırpmadan, sivillerin ve çocukların hayatlarına kastetmekten geri durmadı."

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