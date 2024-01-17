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Gündem Utanacağınız işi neden yaptınız? Sen sus da Sezgin Tanrıkulu konuşsun Cemal Enginyurt
Gündem

Utanacağınız işi neden yaptınız? Sen sus da Sezgin Tanrıkulu konuşsun Cemal Enginyurt

Yeniakit Publisher
2024-01-17 12:44:00 -

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP/DEM Parti ile kol kola girenleri rezil kepaze etti. Ulumaktan başka hiçbir kayda değer iş yapmayan Cemal Enginyurt isimli vekil ise utanmadan sıkılmadan Destici'yi hedef aldı. Yaşananları Akit TV'deki Manşetlerin Dili programında değerlendiren Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, 10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP/DEM Parti ile işbirliği yapanları yerin dibine soktu.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde tasması ABD ve İsrail'in elinde olan PKK'nın kalleş saldırısı sonrası 9 kahraman askerimizin şehit olmasının ardından yaptığı açıklamada "Terör örgütüyle sadece dağda mücadele etmek, kökünü kazımak ve bitirmek için yeterli olmaz. Terörün, başta siyasi uzantıları olmak üzere bütün unsurlarıyla mücadele edilmelidir." ifadelerini kullanan Destici, PKK'nın siyasi uzantısı HDP/DEM Parti'nin güdümündeki siyasi parti ve oluşumları da paylaşımına ekledi.

Ulumaktan başka kayda değer işi yok!

Ulumaktan başka hiçbir kayda değer iş yapmayan Cemal Enginyurt isimli vekil ise utanmadan sıkılmadan Destici'yi hedef aldı.

Kendini 'milliyetçi' olarak tanımlayan Enginyurt, CHP'ye yaranmak için Mustafa Destici ile ilgili laf salatası yaptı.


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Ali İhsan Karahasanoğlu ayarı verdi

Yaşananları Akit TV'nin gündem belirleyen Manşetlerin Dili programında değerlendiren Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, dikkat çeken ifadeler kullandı.

"BBP Genel Başkanı teröre destek veren partilere Meclis içerisine eyvallah edilmemesi konusunda ciddi bir açıklama yapmıştı.

Ne yazıktır ki milliyetçi, ülkücü olduğunu söyleyen bir başka isim Cemal Enginyurt, şimdi CHP'ye yanaşıyorlar ya CHP ile ittifak yaptılar ya çıkmış o cevap veriyor Mustafa Destici'ye...

Bırak da CHP'nin içerisindeki Sezgin Tanrıkulu o söylesin. Onun avukatlığını niye yapıyorsun.

Utanacağınız işi niye yapıyorsunuz. Yaptınız mı yaptınız. Şuan hala mahalli seçimlerde yapmaya çalışıyor musunuz yapıyorsunuz. 30 Mart seçimlerde CHP, HDP/DEM Parti ile seçimlere girmek için konuşuyorlar mı konuşuyorlar.

Mersin'de büyükşehir CHP'de olsun Akdeniz HDP/DEM'de olsun diye anlaşmadınız mı?

Teröristlerin yuvası Kandil cumhurbaşkanı adayı çıkarmadı. Şu kişiye oy verin dediği noktada Kemal Kılıçdaroğlu'nu gösteriyor."

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Yorumlar

At izi it izi

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PKKKULU ile Cemal’in ortak yanı ırkçı olmaktır. Bunlara Ümit’i de ekleyin. Bütün ırkçılar istisnasız kafirdir. Alemlerin Rabbı Allah’ın yaratmasına itiraz ederler. Hükme isyan ederler.
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