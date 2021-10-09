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Gündem Üşüyen çocuğu aracına almayan taksiciye ceza!
Gündem

Üşüyen çocuğu aracına almayan taksiciye ceza!

İstanbul'da 'karşının taksisiyim' bahanesiyle, çocuğu üşüdüğü için taksiye binmek isteyen kadını aracına almayan taksiciye ceza yağdı.

Yeniakit Publisher
2021-10-09 15:10:00 -
Üşüyen çocuğu aracına almayan taksiciye ceza!

Ataşehir'de dün akşam saatlerinde soğuk hava nedeniyle kızıyla taksiye binmek isteyen kadın yolcu, kendisini araca almayan şoföre, "Lütfen, bakın çocuğum üşüyor. Kısa mesafe ama 100 lira vereyim" dedi. Ancak şoför, "Ben karşının taksisiyim" diyerek kadın yolcuyu araca almadı.

Ceza yağdı

Taksi, trafik ekipleri tarafından Bağcılar Halkalı Caddesi'nde durduruldu. Yapılan kontrollerinde taksinin belediye ruhsatının iptal olduğu tespit edildi. Muharrem Y.'ye 2918 sayılı KTK'nın EK2/5 (Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen tahdit veya çalışma izninin/ruhsatının süresi bittiği halde, belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak) maddesinden 1339 TL ceza kesildi.
Taksi 3 gün süre ile trafikten menedilirken, Muharrem Y.'nin "Ticari Araç Kullanma Belgesi" İBB tarafından geçici süre askıya alındı.

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