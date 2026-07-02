'Usulsüzlúğü bilmiyorum' öyle mi? Daha ne istiyorsun Ekrem şakşakçısı T24'?
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Yeni Akit Yazarı Ali Karahasanoğlu, CHP kurultayı davasında ifade veren müteahhit Adem Soytekin'in açıklamalarını "Usulsüzlüğü bilmiyorum" başlığıyla sunan T24'e çok sert tepki gösterdi.
Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında, “soldan çarklı” T24 internet sitesinin gazetecilik etiğinden bihaber yayınlarını sert bir dille eleştirdi.
T24'ün Ekrem İmamoğlu'na şirinlik yapmak amacıyla “Adem Soytekin'den kurultay ifadesi: usulsüzlüğü bilmiyorum” başlığın attığını belirten Karahasanoğlu, bu başlığın gerçeği gizlemek ve İmamoğlu'nu şakşaklamak için atıldığını vurguladı.
Karahasanoğlu, T24’ün medya ombudsmanı Faruk Bildirici’ye de seslenerek bu başlığın amacının usulsüzlüğü örtbas etmek olduğunu belirtti.
Bizzat T24'ün, Adem Soytekin’in KİPTAŞ'ın belirlediği "VIP liste" üzerinden çok sayıda CHP'li isme daire satıldığını öne sürdüğünü aktardığını belirten Karahasanoğlu, “’Usulsüzlüğü bilmiyorum’ öyle mi? Daha ne istiyorsun Ekrem şakşakçısı T24?” diye yazdı.
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