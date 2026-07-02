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Gündem 'Usulsüzlúğü bilmiyorum' öyle mi? Daha ne istiyorsun Ekrem şakşakçısı T24'?
Gündem

'Usulsüzlúğü bilmiyorum' öyle mi? Daha ne istiyorsun Ekrem şakşakçısı T24'?

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'Usulsüzlúğü bilmiyorum' öyle mi? Daha ne istiyorsun Ekrem şakşakçısı T24'?

Yeni Akit Yazarı Ali Karahasanoğlu, CHP kurultayı davasında ifade veren müteahhit Adem Soytekin'in açıklamalarını "Usulsüzlüğü bilmiyorum" başlığıyla sunan T24'e çok sert tepki gösterdi.

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında, “soldan çarklı” T24 internet sitesinin gazetecilik etiğinden bihaber yayınlarını sert bir dille eleştirdi.

T24'ün Ekrem İmamoğlu'na şirinlik yapmak amacıyla “Adem Soytekin'den kurultay ifadesi: usulsüzlüğü bilmiyorum” başlığın attığını belirten Karahasanoğlu, bu başlığın gerçeği gizlemek ve İmamoğlu'nu şakşaklamak için atıldığını vurguladı.

 

 

Karahasanoğlu, T24’ün medya ombudsmanı Faruk Bildirici’ye de seslenerek bu başlığın amacının usulsüzlüğü örtbas etmek olduğunu belirtti.

 

Bizzat T24'ün, Adem Soytekin’in KİPTAŞ'ın belirlediği "VIP liste" üzerinden çok sayıda CHP'li isme daire satıldığını öne sürdüğünü aktardığını belirten Karahasanoğlu, “’Usulsüzlüğü bilmiyorum’ öyle mi? Daha ne istiyorsun Ekrem şakşakçısı T24?” diye yazdı.

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Yorumlar

Mehmet

Bu T24, Ekrem İmamoğlu'nun usulsüzlüklere rağmen başını dik tutmasını sağlamak için her türlü çabayı gösteriyor. Adem Soytekin'in KİPTAŞ'tan CHP'liler için daire sattığı biliniyor ama T24 bu gerçeği örtbas etmek için "Usulsüzlüğü bilmiyorum" gibi ahlaksız bir başlık atıyor. Allah aşkına, Faruk Bildirici diye biri medya ombudsmanı olarak ne yapıyor? Bu kadar açık çürütülebilir bir yalanı görmezden gelen T24 ve bu tür yayınlar yapan medya kuruluşları milletimizin imanı ile aidiyet duygusunu zedelemek istiyor.
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