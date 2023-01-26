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Gündem Usülsüz çakar kullananlara ceza yağdı!
Gündem

Usülsüz çakar kullananlara ceza yağdı!

İstanbul'da usülsüz çakar kullandığı tespit edilen araçlara toplamda 15 milyon 784 bin 872 lira ceza kesildi.

Yeniakit Publisher
2023-01-26 14:28:00 -

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, usülsüz çakar kullanan araçlara uygulanan cezanın verilerini paylaştı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 1-26 Ocak tarihleri arasında usulsüz çakar-siren tertibatı bulunduran ve kullanan araçlara yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde, 427 adet araç kontrol edildi.

Ceza yağdı!

Sürücülere de toplam 15 milyon 784 bin 872 TL para cezası uygulandı. 3 adet araç da 15 gün trafikten men edildi.

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