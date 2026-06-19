Dünyanın altında saatli bomba var! İşte dünyanın en tehlikeli 10 fayı!
Uluslararası Sismoloji Merkezi, dünyanın yer kabuğunun altında bulunan en tehlikeli fay hatlarını açıkladı. İşte dünyanın en tehlikeli 10 fay hattı...
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Uluslararası Sismoloji Merkezi, dünyanın yer kabuğunun altında bulunan en tehlikeli fay hatlarını açıkladı. İşte dünyanın en tehlikeli 10 fay hattı...
Bilim insanlarına göre bu dev kırıklar, milyonlarca insanın yaşadığı bölgeler için ciddi risk oluşturmaya devam ediyor.
İŞTE DÜNYANIN EN TEHLİKELİ FAY HATLARI...
10 - DOĞU AFRİKA RİFT SİSTEMİ (BÜYÜK YARIK VADİSİ)
9. CHAMAN FAYI (PAKİSTAN / AFGANİSTAN)
8. FİLİPİN ÇUKURU (FİLİPİNLER)
7. CASCADİA DALMA-BATMA ZONU (KUZEY AMERİKA)
6. ALPİNE FAYI (YENİ ZELANDA)
5. KUZEY ANADOLU FAY HATTI (TÜRKİYE)
4. SAN ANDREAS FAYI (KALİFORNİYA, ABD)
3. PERU-ŞİLİ ÇUKURU / ATACAMA MEGATHRUST (GÜNEY AMERİKA)
2. JAPONYA ÇUKURU (JAPONYA)
1. SUNDA MEGATHRUST (ENDONEZYA)
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23