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Dünyanın altında saatli bomba var! İşte dünyanın en tehlikeli 10 fayı!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Dünyanın altında saatli bomba var! İşte dünyanın en tehlikeli 10 fayı!

Uluslararası Sismoloji Merkezi, dünyanın yer kabuğunun altında bulunan en tehlikeli fay hatlarını açıkladı. İşte dünyanın en tehlikeli 10 fay hattı...

#1
Foto - Dünyanın altında saatli bomba var! İşte dünyanın en tehlikeli 10 fayı!

Bilim insanlarına göre bu dev kırıklar, milyonlarca insanın yaşadığı bölgeler için ciddi risk oluşturmaya devam ediyor.

#2
Foto - Dünyanın altında saatli bomba var! İşte dünyanın en tehlikeli 10 fayı!

İŞTE DÜNYANIN EN TEHLİKELİ FAY HATLARI...

#3
Foto - Dünyanın altında saatli bomba var! İşte dünyanın en tehlikeli 10 fayı!

10 - DOĞU AFRİKA RİFT SİSTEMİ (BÜYÜK YARIK VADİSİ)

#4
Foto - Dünyanın altında saatli bomba var! İşte dünyanın en tehlikeli 10 fayı!

9. CHAMAN FAYI (PAKİSTAN / AFGANİSTAN)

#5
Foto - Dünyanın altında saatli bomba var! İşte dünyanın en tehlikeli 10 fayı!

8. FİLİPİN ÇUKURU (FİLİPİNLER)

#6
Foto - Dünyanın altında saatli bomba var! İşte dünyanın en tehlikeli 10 fayı!

7. CASCADİA DALMA-BATMA ZONU (KUZEY AMERİKA)

#7
Foto - Dünyanın altında saatli bomba var! İşte dünyanın en tehlikeli 10 fayı!

6. ALPİNE FAYI (YENİ ZELANDA)

#8
Foto - Dünyanın altında saatli bomba var! İşte dünyanın en tehlikeli 10 fayı!

5. KUZEY ANADOLU FAY HATTI (TÜRKİYE)

#9
Foto - Dünyanın altında saatli bomba var! İşte dünyanın en tehlikeli 10 fayı!

4. SAN ANDREAS FAYI (KALİFORNİYA, ABD)

#10
Foto - Dünyanın altında saatli bomba var! İşte dünyanın en tehlikeli 10 fayı!

3. PERU-ŞİLİ ÇUKURU / ATACAMA MEGATHRUST (GÜNEY AMERİKA)

#11
Foto - Dünyanın altında saatli bomba var! İşte dünyanın en tehlikeli 10 fayı!

2. JAPONYA ÇUKURU (JAPONYA)

#12
Foto - Dünyanın altında saatli bomba var! İşte dünyanın en tehlikeli 10 fayı!

1. SUNDA MEGATHRUST (ENDONEZYA)

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