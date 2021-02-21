İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, A Haber ekranlarında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor. Bakan Soylu yaptığı açıklamada Boğaziçi Üniversitesi olaylarına ilişkin çarpıcı bir açıklamada bulundu. Bakan Soylu Boğaziçi Üniversitesi olaylarında Eski Rektör Prof. Dr. Üstün Ergüder'in akademik kadroyu ve öğrencileri kışkırtma yönünde provokatif etkisi olduğunu söyledi. Peki, Üstün Ergüder kimdir?

Bakan Soylu açıklamasında "Boğaziçi eylemlerine katılan 189 şahsın terör örgütü ile bağlantısı çıktı. Eski Rektör Üstün Ergüder'i aradım 'Bu işe girmeyin' dedim. Sırtını dönenler kim biliyor musunuz? Eski öğretim üyeleri. Ortalığı karıştıranlar arasında eski rektörler de var. Biz Boğaziçi Üniversitesi'nin bu olaylarla anılmasını istemiyoruz." diye konuştu.

Üstün Ergüder kimdir?

Üstün Ergüder (d. 1935) Türk siyaset bilimi profesörü. Üstün Ergüder, Boğaziçi Üniversitesi eski rektörüdür.

Prof. Dr. Üstün Ergüder doğum tarihi : 1935Prof. Dr. Üstün Ergüder kaç yaşında : 85 yaşındaProf. Dr. Üstün Ergüder mesleği ne : Siyaset bilimi profesörüProf. Dr. Üstün Ergüder nereli : İstanbul doğumlu1948 yılında başladığı Robert Kolej'den 1957 yılında mezun olan Ergüder, daha sonra siyaset bilimi dalında Manchester Üniversitesi'nden mezun olmuştur. Doktorasını ise siyaset bilimi dalında Syracuse Üniversitesi'nde yapmıştır. 1969'da öğretim üyeliğine başladığı Robert Kolej'de 1988 yılında Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı, 1992 yılında ise rektör olarak görev yapmıştır. 2000 yılında sona eren rektörlük görevinin ardından Sabancı Üniversitesi'nde ders vermiş, ve üniversitenin İstanbul Politikalar Merkezi'nin Direktörü olmuştur.Kendisi Robet Kolej Mezunlar Derneği Başkanlığı'nı yapmıştır. İtalya'nın Bologna'daki Magna Charta Akademik Özgürlük ve Kurumsal Özerklik Gözlemcilik Konseyi Başkanı, AIESEC Türkiye Danışmanlar Yüksek Kurulu Başkanı, Eğitim Reformu Girişimi Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı Mütevelliler Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanı, Özyeğin Üniversitesi Mütevelliler Heyeti üyesi, Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Üyesidir. Ayrıca oyuncu Canan Ergüder'in babasıdır.