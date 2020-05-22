  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Canavar otu nedir? Canavar otunun faydaları nelerdir? Canavar otu ne işe yarar, ne için kullanılır? Canavar otu çayı nasıl hazırlanır?

İş ilanları İŞKUR kamu personel alımları başvuruları

Sözleşmeli öğretmenler ne zaman göreve başlayacak?

Devlet Bahçeli'nin 'vekil transferi' önerisi sonrası AK Parti'den ilk açıklama

Sabancı Holding 150 bin hızlı tanı kitini bakanlığa teslim etti
için kalan
Aktüel

Ustasından baklava yapımının püf noktaları

Korona virüs salgısını sebebiyle evde kalan vatandaşlar için Hasan usta, en iyi baklava elde etmenin püf noktalarını tek tek açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 15:18:08 -
Ustasından baklava yapımının püf noktaları

Korona virüs salgısını sebebiyle evde kalan vatandaşlar için Hasan usta, en iyi baklava elde etmenin püf noktalarını tek tek açıkladı.


Ramazan bayramını kısıtlama ile evinde geçirecek olan vatandaşlar, yine de baklava yapmayı veya almayı ihmal etmiyor. Bayramın tatlısını evde yapmak isteyen is, türlü türlü tekniklerle en iyi baklavayı elde etmeye çalışıyor. Baklava yapımı için 1 paket hazır yufka, 250 gram ceviz, 250 gram tereyağ ve 1,5 kilo şekerin yeterli olacağını belirten Hasan Usta, 1 su bardağı suya 1,5 su bardağı şeker koyulması gerektiğini söyledi. Şerbet kaynarken bir miktar limon tuzunun da koyulmasının önemli olduğunu belirten Hasan Usta, her yufkanın arası yağlayarak ise kat kat oluşumunun sağlandığına dikkat çekti.


Salgın döneminde sipariş edenlerin adreslerine kadar ürünleri götürdüklerini belirten Hasan Usta, “Evde yapmak isteyen vatandaşlarımız için ise bildiğimiz öğrendiğimiz her bilgiyi paylaşmaya hazırız. Herkes bir şekilde evde baklava yapmayı biliyordur. Ama birkaç püf noktası vardır. İlk önce şerbet ve fırın çok önemlidir. Şerbet ile fırından çıkan kuru tatlının sıcak olması gerekiyor. Şayet biri sıcak diğeri soğuk olursa, baklava hamur olur. Şerbetinin içerisine de bir miktar limon tuzu veya limonda sıkılmasında fayda vardır. Şekerlenmemesi için ise dolaba koymamalıyız” diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı