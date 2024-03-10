Üstad’ın talebelerinden Cumhur İttifakı’na tam destek! İlim ve Kültür Vakfı seçim kararını açıkladı

Kurucuları arasında, Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinden merhum Mustafa Sungur ve merhum Mehmet Fırıncı ağabeyin bulunduğu vakfın şimdiye kadar olduğu gibi yine Cumhur İttifakı'nın adaylarını destekleyeceği vurgulandı.

Açıklamada, "AK Parti ve onun lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın göstereceği adayları şimdiye kadar olduğu gibi bu seçimde de vatanımızın, milletimizin, devletimizin ve bayrağımızın bekası için bütün kardeş kuruluşlarımızla beraber destekleyeceğimizi ifade ediyoruz." değerlendirmesi yapıldı.

Cumhur İttifakı'na kaybettirilmek istenmesindeki maksadın çok açık olduğu ifade edilen açıklama şöyle devam etti:

"Vatan ve millet bütünlüğümüzü bozmaya çalışan terör örgütlerinin ve siyasi uzantılarının ve onların dış destekçilerinin hedeflerine AK Parti'yi koymuş olmaları aslında her şeyi açıklamaktadır."

İstanbul İlim ve Kültür Vakfı tarafından yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

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