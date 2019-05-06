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Üstad Kadir Mısıroğlu'nun cenazesi Büyük Çamlıca Camii'nden kaldırılacak

86 yaşında Rabbine kavuşan tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu, bugün Büyük Çamlıca Camii’nde İkindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

06 Mayıs 2019 Pazartesi 11:02
Üstad Kadir Mısıroğlu'nun cenazesi Büyük Çamlıca Camii'nden kaldırılacak

Ünlü tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu bir süredir tedavi gördüğü Acıbadem Altunizade Hastanesinde 86 yaşında hayata gözlerini yumdu. Mısıroğlu’nun ölümü sevenlerini büyük üzüntüye boğdu.

Üstad Mısıroğlu’nun cenâze namazı bugün İkindi namazına (16:58) müteakip Büyük Çamlıca Camii’nde kılınacak.

Mısıroğlu’nun Üsküdar'daki Nasuh Mehmet Efendi Camisi'nin haziresine defnedileceği öğrenildi.

Sevenleri davet edildi

Sosyal medyadan acı haberi duyuran Nurullah Mısıroğlu,"Muazzez Dâvâmızın Kılıçlaşan Kalemi Üstad Kadir Mısıroğlu, Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Cenâze namazı (06.05.19, Pazartesi) İkindi Namazına müteakip Büyük Çamlıca Camii’nde kılınacaktır. Bütün muhibbâna ilân olunur." açıklamasında bulundu.

Osmanlılar İlim ve İrfan Vakfı Genel Sekreteri Ali İhsan Bahadır ise, "Üstadımız bir saat önce çoklu organ yetmezliğinden Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi ikindi namazına müteakip Çamlıca Camisi'nde kılınacaktır. Sevenlerine ve dostlarımıza duyurulur. İkindi namazına sevenlerini bekliyoruz. Vakfımızın Üsküdar'daki Nasuh Mehmet Efendi Camisi'nin haziresine defnedilecek" dedi.

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Haber Tarihi: 06 Mayıs 2019 Pazartesi 11:02
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