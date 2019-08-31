0553 313 94 23

Usta Öğreticiler Derneğinden Başkan Avşar’a ziyaret

Usta Öğreticiler Derneği Malatya Şube Başkanı Halise Can ve Yetiştirme Yurdundan Ayrılanlar Derneği Başkanı Mehmet Çolak ve yönetimleri, MHP Malatya İl Başkanı R.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 14:59
Usta Öğreticiler Derneğinden Başkan Avşar’a ziyaret

Usta Öğreticiler Derneği Malatya Şube Başkanı Halise Can ve Yetiştirme Yurdundan Ayrılanlar Derneği Başkanı Mehmet Çolak ve yönetimleri, MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar’ı makamında ziyaret etti.


Usta Öğreticiler Derneği Başkanı Halise Can ziyarette dernekleri hakkında bilgi vererek, “Ülkemizde eğitim alanında yapılan reform niteliğindeki çalışmalar meyvelerini vermeye başladı diyebiliriz. Örgün eğitim ile sınırlı kalmadan aynı zamanda sanat ve meslek edindirme kursları ile her yıl yaklaşık 1 milyon insana çeşitli dallarda mesleki eğitimler verilmektedir. Bu sistem sadece kursiyerlere bilgi ve yetenek kazandırmakla sınırlı kalmadan aynı zamanda öğretmen ve usta öğreticiler içinde kariyer, kazanç ve bazen de ek iş anlamına gelmektedir” dedi.


Zorunlu öğrenim yaşını tamamlayan bireyler için yüzlerce eğitim seçeneğinin bulunduğu ve meslek edindirme kurslarının bulunduğunu belirten Can, “Okullarda eğitimciye öğretmen denirken bu tür kurslarda usta öğretici ve uzman şeklinde anılmaktadır. Büyük ölçüde usta öğretici olarak anılır. Okullarda öğretmenler genellikle 4 yıllık fakülte mezunu olabilirken kurslarda böyle bir sınırlama en azından bazı branşlar da lise ve hatta ilköğretim mezunu usta öğretici belgesi olanlarda görev yapabilir” ifadelerini kullandı.


Yetiştirme Yurdundan Ayrılanlar Derneği Başkanı Mehmet Çolak ise, ziyarette yaptığı konuşmada kısa adı YADER olan derneklerinin 2012 yılında Malatya’da büyük çoğunluğunu devlet koruması altında yetişen bir grup idealist genç tarafından kurulduğunu söyledi. Çolak, “Sürdürülebilir Kalkınma Temelinde Devlet Koruması Altında Kalan Çocukların ve Ayrılan Gençlerin Yaşam Kalitelerini Artırmak ve Sosyal Hizmetler Alanında Politika Oluşturan ve Politika Oluşumuna Katkı Sağlayan Öncü Bir sivil Toplum Kuruluşu Olmak vizyonuyla çalışmalar gerçekleştirmektedir. Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanlar Yardımlaşma Derneği(YADER) Proje ve Planlama ekibi aracılığıyla Çocuk Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Yuva ve yetiştirme Yurtlarında bakım ve korunma altında olanlar ile bu kurumlarda bakım ve korunma altında iken 18 yaşından sonra buralarda ayrılan gençlere yönelik projeler hazırlamak ve hizmet kapasitesini artırmak amaçlıdır” şeklinde konuştu.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, her iki derneğin yönetimleri ile istişare ettiklerini belirterek, “Milliyetçi Hareket Partisi’nin STK’lar ile istişareler gerçekleştirerek çözüm odaklı acil ve ivedi olarak sorunların üstesine gitmektedir. Bugünde iki derneğimizin bazı sorunlarını dinledik. MHP Olarak gücümüzün yettiği kadar yardımcı olacağımızdan şüpheleri olmasın” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 14:59
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İnönü’de turnuva heyecanı voleybol ile devam ediyor
    1. İnönü’de turnuva heyecanı voleybol ile..
    2. Zırhlı araç üreticisi BMC Avrupa'ya..
    3. Siyonist işgal devleti..
    4. 14 ünlü yazar, Kuşadası Kitap..
    5. EMŞAV’dan 188. mevlit
    6. Afyonkarahisar Eber Gölü’nde yaşanan..
    7. Develi’de GES mutluluğu
    8. Yılmaz: “Üniversite ve şehir bağı..
    9. Ağız kokusunu yok etmenin 5 inanılmaz..
    10. Turgutlu’da 970 metrelik ’Atatürk ve..
    11. 100 yıllık silahla uyuşturucu ticareti..
    12. 2 bin 500 polis adayı alınacak
    13. Usta Öğreticiler Derneğinden Başkan..
    14. Sakarya’da arazi anlaşmazlığı kavgası..
    15. İmamoğlu, görevden uzaklaştırılan..
    16. Kapı kilitlenince balkonda mahsur..
    17. Tokat’ta iki otomobil çarpıştı: 7..
    18. Köprüden alt geçide devrilen tırın..
    19. Başkan Demir’den Samsunlulara:..
    20. Ağrı belediye başkanı Savcı Sayan..
    21. Kapuzbaşı Şelalesi’ne ziyaretçi akını
    22. Bülent Turan köy ziyaretlerinde
    23. Uyafa’dan 2022 mini dünya kupası atağı
    24. Kuşadası’nda 33 kaçak göçmen yakalandı
    25. Otomobil takla attı: 4 yaralı
    26. İmamoğlu'nun yalanı elinde patladı
    27. Didim’de8 yılda 29 Engellinin yüzünü..
    28. İncir nöbetindeki jandarma kuş..
    29. İstanbullular "flash mob" etkinliğinde..
    30. Gercüş’te freni boşalan traktör..
    Altan Tan'dan 'yeni parti' açıklaması: Ali Babacan ile...
    Altan Tan'dan 'yeni parti' açıklaması: Ali Babacan ile...
    5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül almıştı! Kahraman Emniyet Müdürüne silahlı saldırı
    5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül almıştı! Kahraman Emniyet Müdürüne silahlı saldırı
    Almanlardan haritalı provokasyon
    Almanlardan haritalı provokasyon
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi

    Günün Karikatürü

    31 Ağustos 2019
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!
    Çavuşoğlu dünyaya ilan etti! İşte Türk askerinin Suriye'den çekilme şartı
    Çavuşoğlu dünyaya ilan etti! İşte Türk askerinin Suriye'den çekilme şartı