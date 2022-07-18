18 Temmuz Pazartesi günü kabine toplantısı gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantının ardından alınan kararları milyonlara duyurdu. Peki, usta öğretici maaşları ne oldu?

Usta öğretici nedir?

Usta öğretici, ustalık yeterliğini kazanmış; aday çırak, çırak, kalfa ile mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrencilerinin iş yerindeki eğitiminden sorumlu, mesleki eğitim tekniklerini bilen ve uygulayan kişidir.

Usta öğretici maaşlarına zam mı yapıldı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bir müjde de ücretli çalışan öğretmen ve usta öğreticilerimize. MEB'e bağlı ek ders ücreti görev yapan öğretmenler ve usta öğreticiler ile kuran kursu öğreticilerine 5 ders için ilave 1 saat ek ders ödemesi yapacağız. Usta öğreticilerimizin ücreti de 7400 liraya çıkmaktadır” açıklamasında bulundu.